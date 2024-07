1/4 L'année dernière, la police, les commerçants et les banques ont retiré plus de fausse monnaie que jamais de la circulation en Suisse.

Les faussaires ont été pris en flagrant délit – et ce, seulement par hasard. En novembre 2022, des policiers cantonaux zurichois se sont rendus à Urdorf (ZH) pour contrôler une usine de CBD, une variante du cannabis, exploitée légalement. La cause de cette visite: les agents soupçonnaient le bâtiment situé dans la zone industrielle de produire également de la marijuana contenant du THC. Et effectivement, les policiers ne sont pas venus pour rien. Ils ont saisi 240 kilos de chanvre destiné à la production de drogue.

Mais la découverte accidentelle des enquêteurs était encore plus spectaculaire: ils sont tombés sur deux hommes qui étaient en train d'imprimer de faux billets de dollars. Sur la table, il y avait déjà la moitié de la production de billets d'une valeur de huit millions.

Un retraité et un marchand de chanvre

Le duo – composé d'un ancien imprimeur typographe et offset, qui a fourni le savoir-faire nécessaire, et d'un producteur de chanvre d'origine serbe qui a apporté la monnaie nécessaire – avait monté un atelier de faussaire hautement professionnel. Dans la cave se trouvaient des machines d'impression, des scanners, des machines d'exposition et de séchage. Selon le Ministère public de la Confédération, ils prévoyaient de fabriquer des billets d'une valeur d'au moins cinq millions de dollars.

Après une enquête de longue haleine, les deux hommes comparaîtront à partir de lundi devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone – dans l'une des plus grandes affaires de faux-monnayage de ces dernières décennies.

Une affaire reflétant une nouvelle tendance

Mais il ne s'agit pas d'un cas isolé, loin de là. De nouveaux chiffres de l'Office fédéral de la police (Fedpol) le montrent: L'année dernière, la police, les commerçants et les banques ont retiré plus de fausse monnaie que jamais de la circulation en Suisse.

C'est surtout le montant des dommages qui a explosé. En 2023, des faux billets d'euros d'une valeur de plus de 13 millions de francs ont été confisqués — un record. Les années précédentes, la valeur de l'argent saisi était toujours inférieure à deux millions d'euros.

Les enquêteurs ont également découvert de l'argent suisse contrefait: en 2023, ils ont confisqué près de 2,5 millions de francs, soit à peu près autant qu'en 2021. En 2022, la valeur avait brièvement atteint le niveau record de 7,4 millions.

Un nombre élevé de cas non signalés

Pourquoi les sommes d'argent contrefait en euros ont-elles autant explosé? Selon le porte-parole de Fedpol Patrick Jean, cela est surtout lié à ce qu'on appelle les «rip deals». Depuis quelques années, les criminels recourent de plus en plus à cette astuce: ils montrent aux vendeurs de produits de luxe des sacs remplis de liasses de billets et parviennent à empêcher leurs victimes de les regarder attentivement ou échangent ces sacs contre d'autres contenant de la fausse monnaie durant un moment d'inattention. Les personnes concernées sont doublement malchanceuses: la précieuse marchandise a disparu et la fausse monnaie n'est pas remboursée.

«En 2023, les autorités de sécurité ont pu procéder à plusieurs saisies importantes», explique le porte-parole Fedpol Patrick Jean. L'argent liquide falsifié a été saisi et n'a même pas été mis en circulation. Patrick Jean estime que ces chiffres ne représentent pas la réalité, car les personnes concernées ne portent parfois pas plainte par honte.

Le boom de la fausse monnaie en Suisse suit une tendance européenne. En Allemagne, environ 56'000 faux billets en euros ont été retirés de la circulation en 2023, soit 28% de plus qu'un an auparavant. «Cette hausse s'explique par un petit nombre de cas de fraude importants, principalement avec de faux billets de 200 et 500 euros», a déclaré Burkhard Balz, membre du conseil d'administration de la Bundesbank. La production et l'émission du billet de 500 euros ont certes été arrêtées en 2019. Mais la circulation de ces billets violets reste légale.

Une qualité généralement médiocre

Dans toute l'Europe, le nombre de faux billets en euros saisis a nettement augmenté l'an dernier: de 24,2%, pour atteindre 467 000. En moyenne, 14 billets contrefaits ont été saisis pour 10'000 habitants. De l'autre côté, les pièces de monnaie ne sont pratiquement plus contrefaites.

En revanche, la qualité des contrefaçons n'a pas augmenté. Burkhard Balz, membre du conseil d'administration de la Bundesbank, déclare: «Nous avons une grande masse de faux billets de très faible qualité.» Pour la majorité des contrefaçons, un simple coup d'œil suffit à les reconnaître comme telles.