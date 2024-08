L'abonnement Mobilis sera moins cher pour les jeunes et les seniors

Le canton de Vaud progresse dans son Plan climat. Le Grand Conseil a validé un rabais de près de 250 francs pour les 6-25 ans et de 320 francs pour les plus de 65 ans sur un abonnement annuel Mobilis.

Vaud veut octroyer des facilités tarifaires pour la mobilité des jeunes et des seniors. Le canton envisage un rabais de près de 250 francs pour les 6-25 ans et de 320 francs pour les plus de 65 ans sur un abonnement annuel Mobilis. Si le Grand Conseil donne son feu vert, ces réductions pérennes entreront en vigueur dès l'été 2025 pour les jeunes et dès janvier 2026 pour les seniors.

«C'est une nouvelle étape et une mesure emblématique du Plan climat du canton de Vaud», a déclaré mardi matin à Lausanne Nuria Gorrite, conseillère d'Etat en charge de la mobilité. «L'enjeu est double, écologique et économique: il s'agit d'inciter la population à utiliser les transports publics pour favoriser le report modal et de soutenir le pouvoir d'achat des ménages grâce à des réductions ciblées», a-t-elle expliqué devant les médias.

Pour obtenir le rabais, il faudra être domicilié dans le canton. Les réductions concernent deux catégories de la population pour lesquelles «le poids des dépenses de transport est le plus élevé en proportion du budget des ménages»: les jeunes jusqu'à 25 ans et les personnes de 65 ans et plus, a expliqué Nuria Gorrite.

Que sur l'abonnement annuel

Les bénéficiaires profiteront d'un rabais lors de l'achat d'un abonnement annuel Mobilis, indépendamment du nombre de zones choisies. Il sera d'un montant forfaitaire, équivalent financièrement à 50% d'un abonnement annuel 2 zones (2e classe) dans tout le périmètre de la communauté tarifaire Mobilis.

Cela représente donc exactement une réduction de 247,50 francs pour les jeunes et de 319,50 francs pour les seniors. Ces facilités tarifaires seront octroyées en deux étapes: dès la rentrée scolaire de l'été 2025 pour les premiers et dès janvier 2026 pour les seconds.

Cette mesure coûtera 11,7 millions de francs la première année puis, avec les seniors, quelque 30 millions de francs seront ensuite alloués chaque année par le canton. Elle sera financée par le budget du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DCIRH), sous forme de subvention.

Cette offre sera cumulable avec d'éventuelles autres offres ou aides individuelles octroyées par des communes vaudoises, a encore souligné la ministre.

Feu vert espéré d'ici la fin 2024

La cheffe du DCIRH espère que le Grand Conseil donnera son feu vert avant la fin de l'année. Le Conseil d'Etat doit en effet soumettre au Parlement une proposition de modification de la loi du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics en y ajoutant un chapitre dédié aux «facilités tarifaires». Celui-ci sera complété ultérieurement par un règlement d'application déterminant les modalités précises de mise en oeuvre.

Les services de Nuria Gorrite ne se sont pas fixés d'objectifs de hausse du nombre d'abonnements annuels Mobilis pour les jeunes et les seniors. La ministre a néanmoins affirmé que son Département tablait à l'avenir et dans l'ensemble (avec aussi les abonnés actuels) à 64% d'abonnés de 6 à 15 ans par rapport à la population vaudoise dans ce segment d'âge, à 60% d'abonnés de 16 à 25 ans et à 27% d'abonnés de plus de 65 ans, sur la base d'hypothèses.