Nicolas Lurati et Beat Michel

Lundi, près d'une cabane forestière à Merishausen (SH), une personne a mis fin à ses jours en utilisant la capsule de fin de vie controversée Sarco. Photo: DR

Lundi soir, le premier procureur du canton de Schaffhouse Peter Sticher reçoit l'information que quelqu'un s'est suicidé près d'une cabane forestière à Merishausen (SH) en utilisant la capsule de suicide Sarco. Tout va alors très vite. La police et le procureur se précipitent sur les lieux.

Et effectivement, c'est dans une forêt que la capsule a été utilisée pour la première fois. Les autorités ont arrêté plusieurs personnes. Le lendemain, le public est informé de l'affaire. Et Peter Sticher doit faire face à un marathon médiatique. Blick l'a rencontré mardi pour un premier témoignage.

Un coup de fil surprenant

Le premier procureur raconte. La veille, «j'étais assis dans mon bureau et j'ai reçu un appel d'un avocat à 16h40. C'est lui qui m'a annoncé le suicide assisté.» Cette affaire a déclenché un «cas de décès exceptionnel», précise Peter Sticher.

Selon lui, la police et le procureur sont tenus de se déplacer dans de tels cas. «Comme il s'agit d'un cas particulier, nous avions un plus grand nombre de personnes mobilisées. Nous avons fait un débriefing et nous sommes partis.» L'Institut de médecine légale ainsi que le service médico-légal, tous deux de Zurich, ont également été convoqués.

Une intervention de plusieurs heures

Arrivés sur place, les forces d'intervention ont découvert un dessin effrayant: «Nous avons trouvé la capsule avec la personne inanimée à l'intérieur, explique Peter Sticher. Nous avons retiré la personne de la capsule et l'avons transférée à l'institut de médecine légale. Aujourd'hui, elle y est autopsiée.» La capsule a été récupérée par les autorités. L'intervention a duré longtemps. «Jusqu'aux alentours de minuit.»

Les choses se passent très différemment pour les autres suicides assistés, annote Peter Sticher. «Jusqu'à présent, nous n'avons eu que des cas d'Exit dans le canton de Schaffhouse.» Ceux-ci se dérouleraient la plupart du temps sans problème. «On est informé, on propose un inspecteur légal. On n'a pas besoin de l'institut de médecine légale et du service médico-légal.» Puis, on repart. «C'est en général une affaire d'une heure.»

Peter Sticher est le premier procureur de Schaffhouse. Il a dû gérer cette affaire. Photo: Beat Michel

Avertissement pas pris au sérieux

Lundi, les choses n'ont pas été aussi simples. Lors de l'affaire Sarco à Merishausen, non seulement l'intervention a duré beaucoup plus longtemps, mais des personnes ont également été arrêtées. Peter Sticher confirme: «Nous avons arrêté plusieurs personnes» pour qu'elles puissent être interrogées. «Nous les avons arrêtées pour éviter qu'elles ne se concertent entre elles ou ne dissimulent des preuves.»

Le Ministère public mène l'enquête pénale, précise Peter Sticher. «La présomption d'innocence s'applique.» Le procureur précise toutefois que les exploitants auraient été mis en garde: «Nous les avons avertis par écrit. Nous avons dit que s'ils venaient à Schaffhouse et utilisaient Sarco, ils s'exposeraient à des conséquences pénales.» L'avertissement semble ne pas avoir été pris au sérieux.