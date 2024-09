Léo Michoud Journaliste Blick

La députée vaudoise Graziella Schaller (Vert'libéraux) est revenue sur ses positions. Désormais, l'interdiction des puffs doit s'étendre aux adultes. Photo: Keystone

Après l'interdiction aux mineurs, elle veut interdire les puffs aux adultes vaudois. La députée vert'libérale Graziella Schaller dépose ce mardi 10 septembre au Grand Conseil une motion visant tout bonnement à «interdire les cigarettes électroniques jetables ou à usage unique».

Avec du retard sur les cantons voisins, Vaud vient de prononcer, le 15 juillet, une interdiction des puffs aux mineurs. Interviewée par Blick dans la foulée, Graziella Schaller se refusait alors à pousser pour une interdiction totale, considérant tous les adultes comme «absolument responsables de leur consommation et de leur santé». La voilà revenue sur ses positions car il reste très facile de s'en procurer. «Si pour une fois, on pouvait être dans les précurseurs, ce serait bien», s'explique l'économiste.

Les adultes, pas si responsables?

D'autres pays (Irlande, Allemagne, France, Belgique) et d'autres cantons se sont déjà lancés sur la piste d'une interdiction totale. «J’ai vu qu’une motion similaire a été déposée dans le Jura la semaine passée par l'UDC, détaille la Vaudoise ce mardi. L'interdiction totale des puffs a obtenu une quasi-unanimité. C’est le moment de rebondir et d’aller plus loin.» Elle reste «convaincue que les adultes sont responsables de leurs choix».

Jetées à la poubelle, les cigarettes électroniques à usage unique (puffs) peuvent créer des mini-explosions une fois arrivées en déchetterie. Photo: Anadolu Agency via Getty Images

Mais pour l'élue vert'lib, «le problème des puffs, c’est qu’elles touchent aussi les jeunes adultes, qui ont tendance à basculer facilement dans le tabagisme». Au-delà de la population sensible des jeunes adultes, Graziella Schaller est «persuadée qu’il n’y a pas un adulte digne de ce nom qui voudrait toucher à ces cigarettes qui ressemblent à des bonbons».

Elles explosent dans les déchetteries

Concrètement, la motion vise à «prendre des mesures pour protéger la santé publique et l'environnement». La députée a reçu deux alarmes: les puffs ont presque remplacé les mégots lors d'un ramassage des déchets sur une plage du Léman. Et les responsables de la gestion des déchets n'en peuvent plus de ces petites tubes colorés jetés à la poubelle avec leur batterie au lithium. «Les municipaux dans les petites communes disent que ça pose des problèmes dans les déchetteries, soupire Graziella Schaller. Les puffs créent des mini-explosions lorsqu'elles sont détruites.»

Pour la Vert'libérale, qui devrait défendre sa motion la semaine prochaine, il faut protéger par tous les moyens les ados et les jeunes adultes, qui sont la cible de ces puffs. «Ils ne se rendent pas encore totalement compte de la nocivité de ces produits, alors même qu’ils sont plutôt touchés par les problématiques environnementales», se désole-t-elle.