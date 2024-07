C'est bien en Suisse que l'on travaille le plus… enfin, ça dépend des secteurs!

1/5 L'Office fédéral de la statistique a publié mardi de nouveaux chiffres sur le temps de travail en Suisse.

Robin Wegmüller

En 2023, les Suisses n'ont pas levé le pied au travail. Au contraire, le temps de travail hebdomadaire moyen a légèrement augmenté de 0,2% par emploi, selon les dernières données de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Pourtant, en dépit de ces horaires chargés, les Suisses jouissent de plus en plus de jours de congé chaque année. Blick analyse les faits les plus intéressants sur les Suisses au boulot!

1 Les paysans travaillent le plus longtemps

Si l'on compare les différentes branches, on constate rapidement que ce sont les paysans qui travaillent le plus longtemps. La durée de travail hebdomadaire habituelle dans l'agriculture et la sylviculture – c'est-à-dire le développement, la gestion et la mise en valeur d'une forêt – est de 49,2 heures. Suivent l'hôtellerie-restauration avec 43,8 heures et le secteur des crédits et assurances avec 43,5 heures. Le temps de travail le plus faible est celui du personnel de l'éducation et de l'enseignement.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

2 Toujours plus de vacances

En voilà une statistique réjouissante! En effet, depuis les années 90, le nombre de semaines de vacances par an en Suisse n'a cessé d'augmenter. Depuis 2018, il a augmenté de 0,3 jour pour atteindre 5,2 semaines par an.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Selon l'OFS, les travailleurs âgés de 20 à 49 ans étaient les plus mal lotis l'année dernière avec 5,0 semaines de vacances. Les 15-19 ans ont bénéficié en moyenne de 5,5 semaines de vacances et les 50-64 ans ont connu 5,6 semaines de congé.

3 Nous travaillions plus avant la pandémie

En se basant sur les données de 2022, le temps de travail hebdomadaire effectif a légèrement augmenté. Mais en élargissant la perspective aux années précédentes, les travailleurs suisses se trouvent néanmoins en dessous du niveau de 2018. En comparaison sur cinq ans, le temps de travail hebdomadaire a diminué de 46 minutes en moyenne. L'OFS explique ce recul par la diminution du temps de travail contractuel et des heures supplémentaires hebdomadaires.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

4 Nous travaillons plus que le reste de l'Europe

Vu depuis l'étranger, il n'est pas étonnant que les Suisses trainent une image de gros bosseurs. Les statistiques sont sans appel si on les compare à celles de nos voisins. Afin de rendre la comparaison possible, l'OFS a légèrement adapté la méthode d'enquête. C'est pourquoi le temps de travail hebdomadaire de la Suisse est légèrement différent de celui du graphique précédent. En Europe, c'est en Suisse que nous travaillons le plus, et de loin. Nous sommes suivis par Chypre et la Roumanie.

Publicité

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Parmi nos voisins, les Français sont les plus tranquilles. Ils travaillent un peu plus de 37 heures par semaine. Les pays nordiques ne sont pas non plus très besogneux. En Finlande, on ne travaille en moyenne que 36,5 heures par semaine. En Belgique, aux Pays-Bas et en Norvège, on pointe également le vendredi soir avant 37 heures de travail hebdomadaire.