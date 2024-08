Le CHUV essuie un «déficit final» de 3,4 millions pour 2023

Des fonds propres et les mesures du plan «Impulsion» ont permis de réduire le déficit du Centre hospitalier universitaire vaudois.

ATS Agence télégraphique suisse

Budgétisé à 26 millions de francs, le déficit du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) à Lausanne pour 2023 sur la base du résultat économique se monte à 24,8 millions, sur un budget annuel de 1,9 milliard. L'utilisation notamment de fonds propres (-15 mio) et les mesures du plan «Impulsion» (-5,7 mio) ont permis de présenter un déficit final de 3,4 millions, indique jeudi le rapport annuel du CHUV.

Le grand hôpital avait affiché un résultat déficitaire de près de 25 millions de francs en 2022, contre une perte de 7,3 millions de francs en 2021. Pour assainir ses finances, un vaste plan de lutte contre le gaspillage, dit «Impulsion», a été mis en place dès 2022.

«En vue de soutenir un retour progressif à l'équilibre financier tel que prévu dans le plan Impulsion et pour appuyer le travail de la direction du CHUV, une Task Force a été chargée depuis une année d'élaborer, implémenter et suivre différentes mesures d'optimisation financière», rappelle le CHUV dans son rapport.

Le Conseil stratégique a débuté son activité, est-il indiqué. Cet organe de réflexion et de prospective accompagne le CHUV dans ses défis et émet des avis formels sur certains aspects de la gestion du CHUV pour les autorités politiques.

Près de 13'000 collaborateurs

«Courant 2023, le CHUV a implémenté les premières mesures du plan Impulsion. Parmi celles-ci: l’amélioration de la documentation et de la saisie des prestations en vue de la facturation. Il s'agit notamment de s'assurer de l’exhaustivité de la saisie des prestations facturables», explique le CHUV.

Parmi les autres chiffres-clés, le CHUV indique que 53'964 patients ont été hospitalisés en 2023, contre 53'422 en 2022. Les urgences traitées affichent une baisse, soit 74'817 l'an dernier contre 79'414 un an plus tôt. Au 31 décembre 2023, 12'675 personnes travaillaient pour le CHUV (pour 10'185 emplois à plein temps), dont 67,9% de femmes. On notera encore les 3154 naissances à la maternité.

La Direction des soins du CHUV s'est par ailleurs engagée à diminuer la quantité de plastique dans les soins. Ainsi, les gobelets à médicaments ont été remplacés en 2023 par un modèle produit avec une quantité de plastique inférieure de 40% par rapport aux gobelets conventionnels. Ce nouveau modèle génère également moins de déchets puisqu'il est plus léger à éliminer, souligne-t-on.