Connexion et enregistrement via OneLog actuellement impossibles

Depuis jeudi 24 octobre 2024, il n’est pas possible de se connecter et de s’enregistrer via OneLog, l’outil de connexion des entreprises suisses de médias et d’édition, en raison d’une cyber-attaque. Les services liés à la connexion OneLog - comme par exemple les commentaires sous les articles - ne sont pas non plus disponibles. Cette situation n’a pas d’impact sur Blick Fr.

OneLog gère exclusivement les données de connexion des utilisateurs. En l’état actuel, aucune autre donnée n’est affectée ou menacée.



OneLog travaille d’arrache-pied, en collaboration avec toutes les entreprises concernées, et les autorités, à la mise en place de mesures visant à rétablir au plus vite les services concernés. OneLog et toutes les entreprises impliquées ont à cœur de communiquer de manière active et transparente. Dès que les services seront à nouveau disponibles, nous vous en informerons immédiatement. Nous vous remercions de votre compréhension dans cette situation.