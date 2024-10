Whatsapp est en train de développer une fonctionnalité permettant de bloquer automatiquement les comptes inconnus et leurs messages potentiellement frauduleux. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Vous vous levez un matin, ouvrez WhatsApp sur votre téléphone et découvrez qu'un numéro inconnu vient de vous envoyer «Bonjour, comment ça va?» en anglais. Vous n'en connaissez pas l'auteur, l'indicatif vient d'un pays étranger improbable et vous n'êtes pas adepte des conversations avec des inconnus: c'est sans doute un spam, et c'est peut-être bientôt fini.

WhatsApp semble vraiment vouloir se débarrasser de ces spammeurs indésirables, histoire d'augmenter la sécurité de ses honnêtes utilisateurs. L'application de messagerie est en train de développer une fonctionnalité permettant de bloquer automatiquement les comptes inconnus et leurs messages potentiellement frauduleux, informent plusieurs sites spécialisés relayés par la RTS ce mardi 8 octobre.

Certains y ont déjà accès

Une série de «bêta-testeurs» sur Android a déjà eu accès à cette fonction, qui sera activable dans les paramètres de confidentialité. Une difficulté? Ne pas bloquer tous les messages d'inconnus — on ne sait jamais, ça pourrait être utile. Les comptes visés sont ceux qui envoient des tas de messages, à tout-va et en quelques instants. Les spams, quoi.

Le média de service public relève l'autre souci des faux numéros de téléphone. Les opérateurs téléphoniques suisses développeraient une solution pour authentifier les numéros. Ce n'est pas pour tout de suite…