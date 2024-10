Après les manifestants demandant justice pour Mike Ben Peter, au tour de l'ONU de se mêler de la justice vaudoise et suisse. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

La mort de Mike Ben Peter en 2018, à la suite d'une interpellation policière, a marqué les esprits au-delà de la Suisse. L'Organisation des nations unies (ONU) évoque des «dysfonctionnements» dans le procès des six policiers à la suite de l'affaire, révèle «Le Courrier» ce jeudi 24 octobre.

Ce signalement de la Comission des droits de l'homme se manifeste par une lettre d'allégation. A sa source, le Groupe de travail sur les personnes d'ascendance africaine et la rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes contemporaines de racisme. Ces experts se montrent inquiets de potentielles «violations d’obligations internationales en matière de droits de l’Homme par la Suisse», rapporte le quotidien.

«Impunité» en Suisse?

Le Nigérian de 39 ans est décédé il y a six ans, plaqué au sol lors d'une opération anti-drogue à Lausanne. Les six policiers mis en cause s'étaient vu signifier leur acquittement par la Cour d’appel pénale début juillet. Les charges d'homicide par négligence et d'abus d'autorité n'avaient pas abouti sur une condamnation.

Les experts de l'ONU évoquent encore «l’impunité qui sévit en Suisse face aux brutalités policières à l’encontre des personnes d’ascendance africaine» et vise les tribunaux suisses. Les autorités suisses ont formulé une réponse à ce rapport critique.