Le Rhône déborde en Valais: l'A9 et les CFF sont bloqués

1/2 À Zermatt, la Viège s'est transformée en rivière tumultueuse et a débordé samedi dans la soirée et dans la nuit.

Des abondantes chutes de pluies ont provoqué plusieurs inondations en Valais, a indiqué dimanche vers 6h00 Alertswiss. Des évacuations sont en cours. L'autoroute A9 est partiellement fermée.

Les précipitations ont causé une montée rapide du niveau du Rhône, précise le site d'alerte de la Confédération. Il est recommandé d'éviter tout déplacement non urgent en plaine du Rhône et de s'approcher des rives du fleuve.

Selon Alertswiss, le danger de crues pour le fleuve est maximum, soit de degré 5, allant de l'embouchure de la Saltina au lac Léman. Le journaliste de la RTS Romain Boisset a publié, vers 5h dimanche, des images du Pont de Chippis sous l'eau du Rhône à Sierre. Selon RTSinfo, la crue du fleuve a causé l'évacuation de centaines de personnes de Brigue jusqu'à Sion.

En raison de la crue, le trafic ferroviaire entre Lausanne et Brigue (VS) est restreint entre Riddes et Ardon (VS), indiquent les Chemins de fer fédéraux (CFF) sur leur site en ligne. Les perturbations doivent durer jusqu'à 08h00 au moins.

Fermeture de la route d'accès entre Täsch et Zermatt

Une semaine après les inondations de Zermatt, la nature a encore fait des siennes: la Viège s'est transformée en rivière tumultueuse et a débordé samedi dans la soirée et dans la nuit.

Les secours ont été mobilisés en permanence entre samedi et dimanche matin. L'Office fédéral des routes (OFROU) a annoncé sur son site internet la fermeture de la route d'accès entre Täsch et Zermatt en raison de la montée des eaux.

Des pluies moindres que prévu à Genève

Des précipitations, de puissance moindre qu'annoncée par MétéoSuisse, se sont abattues sur Genève samedi soir. La police n'est pas intervenue, mais les pompiers ont mené une vingtaine d'opérations.

La police cantonale de Genève et le Service d'incendie et de secours ont décidé de maintenir leur dispositif renforcé d'intervention et de secours pendant la nuit de samedi à dimanche, ont-ils indiqué dans un communiqué diffusé samedi en fin de soirée.

Manifestations annulées

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) avait annoncé des orages parfois violents pour samedi en fin de journée dans l'ouest et le nord-ouest de la Suisse, mais aussi en Valais et au Tessin. Plusieurs cantons ont émis des avertissements de pluie, d'éclairs, de grêle et de rafales de vent, mais aussi de crues.

Les cantons de Genève et de Vaud ont interdit les manifestations en plein air samedi après-midi et soir, notamment les fans zones de l'Euro de football. Les piscines lausannoises ont été fermées dès 14h.

