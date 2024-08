Des «énormes explosions» entendues sur un chantier à Frick, en Argovie

Un incendie s'est déclaré sur un chantier à Fick, en Argovie.

Un important incendie s'est déclaré mardi sur un chantier à Frick (AG). «On a entendu d'énormes explosions», raconte un lecteur-reporter de Blick. Et de poursuivre: «L'agitation régnait parmi les employés». L'un des camions de pompiers présents sur place aurait en outre percuté un arbre.

«Le feu s'est rapidement propagé vers les matériaux de construction stockés sur le toit», raconte un autre lecteur-reporter. «Plusieurs explosions, probablement causées par des bouteilles de gaz, ont été entendues.»

Des images et des vidéos montrent de hauts et épais nuages de fumée. Les origines de l'incendie sont pour l'heure inconnues. On ne sait pas non plus s'il y a des blessés à déplorer. La police a elle confirmé l'intervention sans donner d'autres informations.