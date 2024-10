Depuis des années, Zermatt enchaîne les records de nuitées. Photo: CHRISTIAN BEUTLER 1/6

Le succès touristique de Zermatt (VS) fait froid dans le dos: l'année dernière, le village valaisan a enregistré près de 2,7 millions de nuitées. Seules les deux grandes villes de Genève et Zurich, qui disposent toutes deux d'un aéroport international, en ont eu davantage en Suisse.

Zermatt enchaîne les records de nuitées depuis des années, sauf lors de la pandémie de Covid-19. Rien qu'en 2023, la hausse a été de près de 20%. Et cette évolution n'est pas près de s'arrêter. Selon la commune, 500 chambres d'hôtel et d'appartements supplémentaires sont prévus.

C'est plutôt réjouissant, mais cela ne fait qu'aggraver un problème auquel Zermatt est confrontée depuis longtemps: le manque de logements abordables. «Si tous ces projets ne s'accompagnent pas de la construction de nouveaux logements, la pression sur le marché du logement augmentera encore plus», déclare à Blick la présidente de la commune, Romy Biner-Hauser.

«Tous les partenaires de prestations sont sollicités»

La commune a donc pris les devants en instaurant une zone de planification. Si un établissement hôtelier prévoit un agrandissement ou une nouvelle construction, il devra à l'avenir pouvoir justifier que le personnel dispose d'un logement, ou le construire. A condition que le projet crée plus de cinq nouveaux emplois.

L'arrêté est disponible depuis vendredi dernier au bureau communal. Ceux qui souhaitent s'y opposer doivent agir dans les 30 jours. «Les pouvoirs publics ne peuvent pas résoudre seuls le problème du manque de logements. Tous les partenaires de prestations et les habitants sont sollicités à cet effet», explique Romy Biner-Hauser.

Une recherche sur les portails immobiliers résume bien la situation actuelle: on voit un appartement de 1,5 pièce qui peut être loué pour 1600 francs par mois, ou un appartement de 2,5 pièces pour 2500 francs. Il y a aussi un appartement de 4,5 pièces qui a un prix presque abordable de 2900 francs, mais il y a un hic: les colocations ne sont pas bienvenues. Il y a aussi quelques biens de luxe comme un appartement de 5,5 pièces avec spa pour 8000 francs. Des loyers exorbitants pour des personnes qui travaillent à la réception d'un hôtel ou dans le ménage.

L'association des hôteliers n'était pas informée

En décrétant une zone de planification, le conseil communal de Zermatt a surpris beaucoup de monde dans le village, y compris l'association des hôteliers. Celle-ci n'a pas été informée au préalable, comme le confirme une prise de position que Blick a reçue sur demande. «Nous n'avons pas non plus pu apporter notre contribution en tant que connaisseurs du secteur», regrette l'association. Pour la mise en œuvre exacte et la gestion, l'association veut chercher le dialogue avec la commune.

La réglementation est initialement valable pour trois ans et pourrait ensuite être prolongée par l'assemblée primaire. La zone de planification peut tout à fait être une mesure permettant d'atténuer quelque peu cette détresse, écrit encore l'association des hôteliers. Elle est toujours prête à donner un coup de main pour trouver des solutions. «Mais nous ne pourrons pas résoudre seuls le problème de la pénurie de logements», précise l'association. De nombreux hôteliers ont fait leurs devoirs au cours des dernières années et ont construit des logements pour leurs collaborateurs.

Les résidences principales sont moins lucratives

L'offre de logements à Zermatt a certes augmenté au cours des cinq dernières années. Selon la commune, le village comptait 5733 habitants l'année dernière. Cela représente une augmentation de 300 personnes par rapport à 2019. Mais avec le changement d'affectation en cours des résidences principales en résidences secondaires et la croissance touristique, le besoin en logements augmente encore bien plus rapidement.

Les initiatives prises jusqu'à présent pour créer des résidences principales montrent à quel point la situation de départ est difficile. Ainsi, la commune a soutenu il y a plus de deux ans la création de la «Genossenschaft zur Förderung von bezahlbaren Wohnraum im inneren Mattertal» (Coopérative pour la promotion de logements abordables dans la vallée de Zermatt). Celle-ci a le rôle de louer ou d'acheter des biens immobiliers et mettre ainsi à disposition des logements abordables.

Mais du point de vue des propriétaires, cette mesure n'est pas avantageuse. Les appartements de vacances permettent de gagner nettement plus d'argent. Un destin que Zermatt partage avec de nombreuses autres communes touristiques.