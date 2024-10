ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours contre le projet de décharge des Echatelards à Grandson. Le dossier passe au Tribunal fédéral.

Ce projet de décharge, qui doit notamment accueillir des scories issues des usines d'incinération et des terres polluées, avait fait l'objet de plusieurs recours fin 2022 auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) de la part de privés, de communes avoisinantes et d'une association de protection de la nature.

Dans son arrêt rendu mi-septembre, et dévoilé par le journal La Région, la CDAP écrit notamment que le projet répond à «un réel besoin». Il y a «un intérêt public pertinent» à créer cette décharge, sachant qu'elle permettrait le stockage «d'une part substantielle des déchets produits dans le canton, tout en n'ayant qu'un faible impact sur le paysage, les monuments historiques et la zone naturelle voisins.»

Selon les juges vaudois, le projet respecte également la règlementation relative à la protection contre le bruit, celle en matière de protection de l'air et celle portant sur la protection des eaux.

Recours au TF

Interrogée par «24 heures», l'Association de protection de l'Arnon et de sa région (APAR) a indiqué saisir le Tribunal fédéral. Trois des quatre villages qui avaient recouru devant la CDAP – Fiez, Grandevent et Novalles, mais plus Giez – se sont aussi tournés vers le TF. La commune de Grandson soutient, elle, un projet qui se trouve en périphérie de son centre, dans des champs à proximité de l'autoroute A5.

L'Etat de Vaud avait validé en septembre 2022 le plan d'affectation des Echatelards, mais aussi celui de l'autre grand projet cantonal de décharge, celle de la Vernette à Daillens et Oulens-sur-Echallens. Les deux projets avaient suscité plus de 1400 oppositions, levées par le canton.

Des recours ont ensuite été portés devant la CDAP. Si celle-ci a tranché pour les Echatelards, elle n'a pas encore rendu son verdict pour la Vernette.

Pour mémoire, ces deux nouvelles décharges doivent notamment recevoir des matériaux de type D (scories issues des usines d'incinération) et E (terres polluées). Les deux décharges vaudoises de type D, situées à Ollon et Valeyres-sous-Montagny, seront bientôt épuisées. Pour les déchets de type E, le canton ne dispose pas actuellement d'une telle décharge, envoyant ces matériaux sur Fribourg et Berne.