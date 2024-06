Les naturalisés pourront enfin écrire leur vrai nom sur leur passeport

1/5 Des milliers de passeports suisses comportent un nom mal orthographié. Le système informatique de la Confédération ne reconnaît pas de nombreux caractères spéciaux d'Europe de l'Est.

Céline Zahno

Responsable de campagne et de projet pour le Parti socialiste (PS), Aleksandra Zdravkovic possède un nom de famille qui en réalité s'écrit Zdravković. Sur son passeport suisse, il n'y a toutefois pas de tiret au-dessus du dernier c. Comme elle, des milliers de Suissesses et de Suisses ont un nom mal orthographié sur leur passeport. La raison? Le système informatique obsolète de l'administration fédérale ne peut pas saisir les caractères spéciaux utilisés en Europe de l'Est.

Cette situation est connue depuis longtemps. Le président du PS Cédric Wermuth avait déposé une intervention pour combler cette lacune en 2016. La pratique n'a cependant pas pu être changée depuis. Pour cela, il fallait que la Confédération adapte non seulement le registre d'état civil du Département de la justice, mais aussi les bases de données des cantons et des communes.

Le Conseil fédéral l'a finalement annoncé mercredi: ce sera enfin le cas à partir du 11 novembre. À cette date, le nouveau système Infostar NG sera mis en service.

«On écrirait pas Müller avec un u»

Aleksandra Zdravković se réjouit de cette nouvelle possibilité et fera certainement modifier son nom dans son passeport. Elle signe généralement avec l'accent aigu, même si les autres l'écrivent souvent mal. «Mon nom s'écrit comme ça. On n'écrirait pas non plus Müller avec un u», sourit-elle.

La démarche ne sera toutefois pas automatique. Les personnes concernées devront demander elles-mêmes le changement. Cela ne sera possible qu'à partir du début de l'année prochaine, «afin de protéger les offices d'état civil d'une surcharge», écrit le Conseil fédéral dans un communiqué.

Pour la nouvelle inscription, Aleksandra Zdravković acceptera également de payer une taxe de 75 francs. Bien que cela l'interpelle: «C'est à nouveau une question de budget», regrette-t-elle. Elle sait aussi qu'avec ou sans caractères spéciaux, elle continuera d'avoir des difficultés à trouver un logement ou un emploi avec son nom. «La discrimination en raison d'un nom à consonance 'étrangère' subsiste, et c'est là le vrai problème.»

Le nom est de toute façon mal prononcé

Pour Marija Stošić, le passage à l'office d'état civil peut attendre. La secrétaire de la délégation parlementaire suisse auprès du Conseil de l'Europe a une version suisse de son nom dans son passeport. Certes, le š y est bien orthographié, car le logiciel a pu le saisir. Mais pour le c, il manque l'accent aigu. Elle estime que c'est une bonne chose qu'il y ait désormais une possibilité de modification. Mais elle attendra de devoir renouveler son passeport pour faire le changement.

Jusqu'à présent, elle n'a pas eu besoin de ce caractère spécial au quotidien. La plupart des gens prononcent mal son nom et elle doute que la présence ou non d'un caractère spécial y change quelque chose.