Greenpeace déplie des bannières aux sièges principaux de Coop et Migros

1/4 Cette bannière a été dépliée au siège de Migros ce mercredi matin par Greepeace.

Marian Nadler

Greenpeace a une dent contre les groupes Migros et Coop, qui, selon l'ONG, n'atteindraient pas leurs objectifs climatiques en continuant de vendre de la viande, du poisson, ainsi que des produits laitiers et des œufs. «Les émissions de gaz à effet de serre de Migros et Coop sont considérables: environ 30% de l'empreinte climatique totale de la Suisse passe par ces deux groupes d'entreprises», indique Greepeace, dans un communiqué publié mercredi.

Dans le cadre d'une analyse publiée par l'ONG, des activistes ont déplié mercredi matin de grandes bannières au siège de Migros, dans la Pfingstweidstrasse à Zurich, et au siège de Coop à Bâle. Greenpeace demande aux deux groupes de vendre moins de produits à base d'animaux.

À Bâle, le groupe Coop s'est vu reproché de stimuler la consommation de viande. Sur la bannière de Zurich, on reprochait à Migros d'avoir une «conscience de nain». Le géant orange devrait faire porter la responsabilité de son impact sur le climat à ses clients. Interrogées, les polices cantonales de Bâle-Ville et de Zurich ont confirmé une intervention.