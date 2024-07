Ces quatre petites astuces permettront aux rats parmi nous de s'en sortir heureux à Paléo.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Paléo, jour 2: ce qui devait arriver arriva. Je m'achetais paisiblement des röstis-frites quand ce son venu tout droit des enfers retentit du fond de ma poche. Mon application e-banking. Fébrile et les doigts gras, je l'ouvre. Syncope. Il me reste...(roulements de tambour!): moins six francs. Nickel.

Le solde de mon compte après les röstis-frites de la perdition.

Ce constat tragique (à l'échelle d'une personne qui passe la semaine à Paléo, donc en fait, ça va) a fait naître une étincelle dans mon cerveau affamé. Vous offrir un top 4 des meilleures astuces pour passer un bon Paléo, sans un rond. Bien que notre goûteur en chef vous propose un guide des stands les moins chers, on pousse le bouchon en vous suggérant des activités pour 0 franc. Nada. Du très classique au plus absurde, les voici:

1 Amener ses boissons

Paléo fait partie des rares événements où vous pouvez entrer avec vos boissons. Donc, faites-le, si la fin de mois est rude. Il fait (très) chaud, donc essayez d'éviter la vodka pure et tiédasse qui vous garantira un beau coup de mou. Privilégiez la glacière et les bières les moins chères du discounter du coin. Notre chroniqueur Benjamin Décosterd, qui nous parlait hier d'alcoolisme, conseille la sambuca qui «fait chaud dans la gorge». Et ne lésinez pas sur l'eau, jamais.

2 Amener son casse-croûte

La technique la plus Tetris: rouler des wraps très serrés et en fourrer pleins dans sa banane. La technique la plus Marie Kondo: préparer entrée-plat-dessert et tout ranger dans des petites cases dans un bento. La technique la plus papy: du pâté directement dans les poches du jeans. La technique la plus lose: se nourrir uniquement de cacahuètes. Si vous ne buvez pas, ça fonctionne. Si vous êtes un écureuil aussi.

Ces frites m'ont causé à la fois beaucoup de joie et beaucoup de peine.

3 Revendre des goodies

Plus niche, mais un plan pour se faire de l'argent. Certains stands, à l'image des hot fondues, distribuent des cadeaux: bobs, frisbees, porte-clefs. Vous pouvez viser les amoureux inconditionnels du gruyère qui vivent à l'étranger et ne sauront résister à l'appel d'un frisbee fromager.

4 Ramasser les verres

La technique ultime du rat professionnel. Repérer les verres consignés abandonnés par la bourgeoisie du festival. Deux francs par verre et par assiette, ça remplit vite un portemonnaie. De l'argent à épargner, ou, plus raisonnablement, à immédiatement dépenser en crêpes en hurlant de joie vers 1h du matin.