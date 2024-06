1/6 Les produits alimentaires comme le chocolat ne sont pas concernés par les sanctions occidentales

Le groupe Mondelez – propriétaire de la marque Toblerone – avait pourtant dit vouloir prendre ses distances avec la Russie avant la fin de l'année dernière. Mais cette séparation s'avère plus difficile que prévu et selon l'agence de presse Reuters, les Russes se délectent encore aujourd'hui avec du Toblerone fabriqué en Suisse.

Selon les chiffres dont dispose Reuters, Mondelez a vendu environ 100 tonnes de chocolat produit en Suisse et en Slovaquie au cours des quatre premiers mois de cette année.

Les produits alimentaires comme le chocolat ne sont pas concernés par les sanctions occidentales. Pourtant, sous la pression des investisseurs et des activistes, Mondelez prévoyait de rendre ses activités en Russie «indépendantes, avec une chaîne d'approvisionnement autosuffisante».

La Russie, un marché de plusieurs milliards pour Mondelez

La quantité vendue était certes inférieure de 12% à celle de la même période l'année précédente, mais le pays reste une part importante pour le géant de l'alimentation. Les recettes en Russie représentent en effet près de 3%, soit un peu plus d'un milliard de dollars, du chiffre d'affaires annuel total de 36 milliards de dollars.

Mondelez a déclaré en juin dernier qu'il s'attendait à une baisse du volume et du chiffre d'affaires en Russie, en partie parce qu'il ne fait plus de publicité dans le pays et n'y lance pas de nouveaux produits. Des journalistes de Reuters ont pourtant bel et bien trouvé des chocolats Toblerone fabriqués à Berne dans des magasins russes.

Dans une déclaration à Reuters, le géant de l'agro-alimentaire s'est défendu en déclarant qu'il était possible que «des produits de marque entrent en Russie par le biais de distributeurs tiers ou de courtiers», que l'on appelle des importateurs de marques grises.

Mais Peter Maggs, professeur de droit et expert en droit russe, rétorque que Mondelez pourrait poursuivre ces distributeurs pour violation de marque: «C'est vraiment à l'entreprise de faire respecter cela.»

Mondelez ne s'est fendu d'aucun autre commentaire.

Le chocolat Milka, lui aussi, se vend bien là-bas

Mondelez ne produit pas seulement l'emblématique chocolat Toblerone, mais aussi le chocolat Milka, produit dans son usine de Pokrov, à l'Ouest du pays, et les ventes ont augmenté de 5,2% au cours de la même période, selon Reuters.

Les entreprises qui sont encore actives en Russie sont régulièrement attaquées. Nestlé, un autre géant suisse de l'agro-alimentaire, figure ainsi également sur la liste des entreprises critiquées par Kiev. Le groupe dont le siège est à Vevey (VD) se défend avec les mêmes arguments que ceux de Mondelez: plus aucune livraison de produits n'est faite en Russie. La publicité et les investissements y auraient par ailleurs été stoppés...