Cette année, la Poste a fait beaucoup parler d'elle en annonçant la fermeture de 170 filiales en Suisse. Malgré le fait qu'aucun licenciement ne soit prévu, cette nouvelle a suscité beaucoup de réactions négatives, notamment au sein du Parlement fédéral. Interrogé par Blick, Robert Cirillo a tenu à mettre les choses au clair.

Robert Cirillo, fin mai, vous avez annoncé la fermeture de 170 filiales. En juin, le Conseil fédéral a autorisé la Poste à distribuer à l'avenir les lettres et les colis de manière plus flexible. Des interventions ont été déposées au Parlement pour annuler ces deux mesures. Comment gérez-vous cette situation?

Ces dernières années, la Poste s'est toujours adaptée à la demande de ses clients. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours une Poste saine et stable. Le Parlement et la Confédération doivent maintenant poser les jalons pour que nous puissions continuer à bénéficier en Suisse d'un service universel moderne au-delà de 2030. Je pense donc qu'il est juste et important que les politiques discutent de la Poste. Il est toutefois fondamental que la Poste puisse continuer à se développer à l'avenir. Une stagnation serait désastreuse pour notre pays.

Mettez-vous en suspens les fermetures d'offices de poste en raison de ces interventions politiques?

Non, nous mettons en œuvre l'adaptation du réseau de succursales comme prévu. Les décisions correspondantes ont été prises dans le cadre de la stratégie de la Poste actuellement en vigueur. Sans cette sécurité juridique, il n'est pas possible de développer une entreprise de sept milliards avec environ 46'000 collaborateurs. Indépendamment de cela, je tiens toutefois à souligner que les 170 offices de poste ne seront pas simplement supprimés, mais transformés en filiales avec des partenaires. De plus, nous investissons 100 millions de francs dans le développement de nos filiales au cours des quatre prochaines années.

«Nous devons pouvoir nous adapter en conséquence aux besoins de la clientèle, notamment par des acquisitions»

De nombreuses acquisitions d'entreprises au cours des derniers mois et des dernières années ont également déplu à certains parlementaires. Une motion du conseiller national UDC Lars Guggisberg veut même renforcer la surveillance de la Poste. Que pensez-vous de ces efforts?

Il est légitime que l'on discute de la surveillance et de la gouvernance de la Poste dans le cadre du débat sur la nouvelle loi sur la Poste. Mais je voudrais rappeler qu'il y a 20 ans, le monde politique a décidé d'envoyer la Poste dans un environnement de libre concurrence. À l'exception des lettres de 50 grammes, qui ne représentent plus que 16% de notre chiffre d'affaires, nous opérons exclusivement sur des marchés libéralisés. C'est pourquoi nous devons pouvoir nous adapter en conséquence aux besoins de la clientèle, notamment par des acquisitions.

Les entreprises que vous avez achetées sont en partie actives sur des marchés qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'activité principale de la Poste: logistique pour les chantiers, matériel stérile pour la médecine, un réseau de recharge pour les véhicules électriques. De quoi faire frémir certains détracteurs.

Le cœur de métier de la Poste est la logistique, la communication, la finance et la mobilité. Tous les services que vous avez mentionnés appartiennent à l'un de ces quatre domaines.

Quand on pense à la Poste et à la logistique, on a plutôt en tête des colis, pas des transports de chantiers. Avez-vous vraiment l'expertise nécessaire pour réussir dans tous ces domaines d'activité?

C'est au marché de répondre à cette question. Jusqu'à présent, nos clients sont très satisfaits de nous. D'ailleurs, dans ce que nous appelons notre activité principale, nous ne transportons pas seulement des paquets de livres, mais aussi des vélos, des cabanes de jardin et bien d'autres choses. Pour cela aussi, nous utilisons des camions.

Et qu'en est-il de la mise à disposition de matériel stérile dans le secteur de la santé?

C'est également un service logistique. Nous exploitons à Villmergen (AG) un centre logistique spécialisé dans les médicaments et les produits médicaux. Nous garantissons ainsi l'approvisionnement des hôpitaux. Nos clients attendent de nous que nous transportions les paquets individuels nécessaires jusque dans les salles d'opération.

«Le plus grand danger pour la Poste est de loin la disparition de la poste aux lettres»

La Poste est un morceau de Suisse – comme la Migros. La stratégie de diversification de ces dernières années y est en train d'être radicalement annulée, avec des conséquences drastiques pour le personnel. Ne courez-vous pas le risque que la même chose se produise à la Poste dans 10 ou 20 ans?

Le plus grand danger pour la Poste est de loin la disparition de la poste aux lettres – et donc la base pour pouvoir financer le service public sans l'argent des contribuables. Nous devons donc adapter nos services à la demande, notamment dans le domaine de la communication numérique. Sinon, dans dix ans, les gens regarderont en arrière et diront: qui étaient ces crétins qui n'ont pas vu que toute la société se numérisait. La Poste ne doit pas devenir un musée.

Le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Albert Rösti joue un rôle important dans l'avenir de votre groupe. Craignez-vous qu'il remette en question votre stratégie d'acquisition, à l'instar de son collègue de parti Lars Guggisberg?

Nous sommes en contact étroit avec notre propriétaire et je n'ai aucune indication que le conseiller fédéral Rösti ne soit pas d'accord avec notre stratégie. Au cours des cinq dernières années, nous avons prouvé que nous pouvions gérer la Poste de manière saine. Il n'y a pas eu une seule année où nous n'avons pas atteint les objectifs de qualité élevés dans le domaine des colis et des lettres – et ce malgré le Covid-19, la crise économique et le chaos de la chaîne d'approvisionnement dans le commerce mondial. Aucun autre opérateur postal en Europe n'y est parvenu.

«Personne n'a jamais voulu supprimer le courrier A, pas même le conseiller fédéral Albert Rösti»

Au début de l'année, le conseiller fédéral Rösti a fait la une des journaux parce qu'il a lancé la discussion sur la suppression de la Poste A au sein du gouvernement national. Cela s'est-il fait en accord avec vous?

Personne n'a jamais voulu supprimer le courrier A, pas même le conseiller fédéral Albert Rösti. Ces gros titres sont le résultat d'interprétations erronées. A ma connaissance, la discussion du Conseil fédéral ne portait que sur les exigences légales minimales imposées aux produits de la Poste. Or, l'existence ou non d'un produit dépend uniquement de l'existence d'une demande. Celle-ci existe toujours pour le courrier A. Il n'est donc pas prévu de la supprimer.

La poste aux lettres est en recul, ce n'est un secret pour personne. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au cours des deux dernières années, le volume des colis a également diminué. Comment expliquez-vous cela?

Il y a deux raisons à cela: immédiatement après la période Covid, alors qu'il n'y avait guère d'alternative au shopping en ligne, beaucoup ont ressenti le besoin de faire à nouveau leurs courses dans un magasin. De plus, les volumes de colis sont très fortement liés à l'évolution économique et au moral des consommateurs. Celle-ci était mauvaise dernièrement. Mais ce ne sont que des vagues à court terme, qui durent un à trois ans. Ce qui est décisif, ce sont les marées. Et nous en sommes convaincus: la croissance à long terme du commerce en ligne est loin d'être terminée.

Pendant la crise du Covid-19, vous avez décidé d'investir 1,5 milliard de francs dans l'infrastructure des colis – au moins 15 sites devaient être construits. Avec le recul, était-ce trop?

Non, nous n'avons pas surinvesti, loin de là. Dans d'autres pays, les gens se font livrer beaucoup plus de colis à domicile. En Angleterre, au Japon ou aux États-Unis, le nombre de colis par ménage est plus de deux fois supérieur à celui de la Suisse. Si nous atteignons un niveau similaire à moyen terme, cela représentera plus de 280 à 300 millions de colis par an dans notre pays.

Actuellement, la boutique en ligne chinoise Temu fait fureur. Dans quelle mesure profitez-vous de cet engouement?

Pour la Poste, Temu est un client comme les autres et est traité exactement de la même manière qu'Amazon, Zalando ou les fournisseurs suisses. Les commerçants en ligne chinois ne profitent pas non plus davantage des tarifs plus avantageux de l'UPU, comme c'était le cas il y a encore quelques années. A ma connaissance, les prix bas de Temu n'ont pas grand-chose à voir avec la logistique de transport. Il semble plutôt que l'entreprise emprunte de nouvelles voies pour la production en Chine. Mais je ne connais pas ces processus en détail.

«Nous ne pouvons pas nous différencier par le prix, mais nous offrons la meilleure qualité»

La concurrence est rude dans le secteur des colis: DPD, DHL, Planzer – tous se disputent les grosses commandes. Ces dernières années, la Poste a perdu quelques parts de marché. Cela va-t-il continuer?

Non, je m'attends à ce que nous puissions maintenir, voire augmenter nos parts de marché cette année. Certes, nous ne pouvons pas nous différencier par le prix, mais nous offrons la meilleure qualité. Cela fait l'objet d'une forte demande. Il est vrai que la concurrence est rude, tant de la part des fournisseurs nationaux qu'étrangers. Nous devons donc investir pour pouvoir conserver notre position de leader.

Vos collaborateurs doivent eux aussi fournir un effort considérable pour rester dans la course – peut-être trop: le nombre d'absences pour cause de maladie, d'accidents professionnels et de fluctuations de personnel à la Poste n'a jamais été aussi élevé. Qu'est-ce qui ne va pas?

Cela nous préoccupe beaucoup. Je tiens toutefois à préciser que les chiffres correspondants sont en hausse dans toute la Suisse. La Poste évolue comme la Suisse – à la différence près que nous sommes actifs dans la logistique et que ce travail est souvent très stressant. Nous devons donc investir davantage dans la prévention ainsi que dans la santé des collaborateurs. Nous n'y parviendrons pas du jour au lendemain. Mais nous travaillons pour stopper cette évolution peu réjouissante.

Vous dites que la Poste est à l'image de la Suisse. On pourrait espérer d'une entreprise publique que les conditions de travail soient meilleures que dans les services de colis privés ...

Nous offrons de meilleures conditions à nos collaborateurs. Mais le travail à la Poste est aussi dur que chez la concurrence. Je ne veux pas l'enjoliver: trier et distribuer des colis est un travail difficile. De plus, le passage du courrier aux colis a rendu le travail plus physique. Ce changement est très difficile à gérer, surtout pour les personnes qui viennent de la distribution du courrier.