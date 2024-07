L'armée travaille d'arrache-pied à la construction d'un pont de soutien à Cevio, au Tessin, après les intempéries. La syndique de la commune, Wanda Dadò, espère que toute la Suisse se montrera solidaire. Il n'est pas possible de faire face à cette crise seul. Interview.

1/10 L'armée construit un pont provisoire près de Cevio, au Tessin.

A Cevio (TI), l’armée a commencé la construction d’un pont provisoire. Les terribles intempéries de fin juin avaient détruit le pont de Visletto et coupé la haute vallée de la Maggia de la basse vallée.

Selon Sébastien Neuhaus, commandant du bataillon d’intervention d’aide en cas de catastrophe, la construction d’une soixantaine de mètres de long pourrait être réalisée dans les sept jours, pour autant que les conditions météorologiques soient favorables et que la préparation du terrain se déroule bien. Jusqu’à ce dimanche, MétéoSuisse avait émis une alerte aux intempéries de niveau 4.

Le téléphone portable de Wanda Dadò, syndique de la commune de Cevio, sonne sans arrêt. Malgré tout, elle trouve le temps de s’entretenir avec Blick dans son bureau de la maison communale. Interview.

Madame Wanda Dadò, le pont détruit de Visletto est devenu le symbole des intempéries catastrophiques dans le Val Maggia. Quand sera-t-il à nouveau praticable?

Je compte sur quelques semaines de montage pour le pont provisoire. Si tout se déroule comme prévu et que la météo est favorable, l’armée pourra le faire en sept jours.

Pourquoi ce pont est-il si important pour le Val Maggia?

Parce que cette route est la seule possibilité d’atteindre la haute vallée de la Maggia en voiture. Le pont nous relie au reste de la vallée, à la Suisse – et au monde entier. Les pendulaires, les artisans, les postiers et les touristes passent par ce goulet d’étranglement. Dans la haute vallée, il y a des entreprises, des carrières ou des grotti que les intempéries ont épargnés. Elles dépendent de leurs collaborateurs pour pouvoir reprendre rapidement leur activité.

Comment avez-vous personnellement vécu les intempéries d’il y a deux semaines?

La veille, il y avait une alerte de niveau 4 aux intempéries. Je savais qu’il allait fortement pleuvoir pendant la nuit. Au début, cela n’avait rien d’inhabituel pour la région. Mais le matin, j’ai entendu des hélicoptères survoler ma maison à Cavergno, il n’y avait plus d’eau ni d’électricité. Les réseaux téléphonique et mobile étaient hors service. Mon téléphone portable indiquait un appel en absence. Au milieu de la nuit, quelqu’un de ma commune avait essayé de me joindre. J’ai alors brusquement compris que quelque chose de grave avait dû se produire.

«Nous espérons que toutes les victimes de cette tragédie seront retrouvées. Les autorités ont toutefois cessé les recherches» Wanda Dadò, syndic de Cevio

Qu’avez-vous entrepris?

Après avoir réussi à ouvrir manuellement la porte électrique du garage, je me suis rendu à Cevio. Là, près du pont détruit, les pompiers et la police cantonale avaient déjà installé une base. Les gens m’ont parlé de l’ampleur de la catastrophe, des personnes disparues. Je savais que mon fils avait participé à un tournoi de football dans la vallée de Lavizza durement touchée.

A-t-il pu se mettre à l’abri à temps?

Ce que j’ignorais, c’est qu’il s’était rendu avec son amie dans la maison de leur famille à Piano di Peccia pour y passer la nuit. Ils avaient été avertis du danger avant la coupure de la liaison. Lorsqu’ils ont ouvert les fenêtres et vu l’eau et les débris s’écouler des deux côtés de la maison, ils ont pris peur. Ils ont décidé de fuir à pied vers la maison d’un parent dans le quartier, qu’ils pensaient plus sûre. Le soir, ils ont ensuite été évacués par hélicoptère. Heureusement, ils sont tous en bonne santé.

Un jeune homme, qui participait également à ce tournoi, est toujours porté disparu.

Il a grandi à Cavergno, tout le monde ici le connaît, lui et sa famille. Cela me touche beaucoup. Ce sont des cousins et des amis qui ont été arrachés à notre village par les eaux. Nous espérons que toutes les victimes de cette tragédie seront retrouvées. Les autorités ont toutefois cessé les recherches, la zone est tout simplement trop vaste.

«Les paysans ont vu leurs étables emportées par les eaux et leurs animaux tués. Le désespoir est immense» Wanda Dadò, syndic de Cevio

Quels sont les destins qui vous ont particulièrement touchés?

Des personnes ont été témoins de la façon dont d’autres ont été emportées par les flots, juste à côté d’elles. Ce sont des expériences traumatisantes. Des gens sont restés dans leur maison, presque entièrement détruite par les masses d’eau. Pour les proches des victimes et pour tous les survivants de cette catastrophe, c’est un grand drame. Beaucoup ont tout perdu, leur maison, leur existence. Les paysans ont vu leurs étables emportées par les eaux et leurs animaux tués. Le désespoir est immense.

Comment ne pas perdre espoir face à cette immense destruction?

La population des vallées est très unie. Et nous sentons beaucoup de soutien de la part du reste de la Suisse. Tout le monde aime cette région. Il est donc de notre devoir de faire en sorte que cet endroit redevienne ce qu’il était.

Mais il y a aussi des voix qui demandent aujourd’hui d’abandonner certaines vallées.

Ce sont des gens qui ne sont encore jamais venus dans le Val Bavona. Mais nous, nous vivons ici! Pendant la pandémie, de nombreuses familles sont venues s’installer chez nous, car la qualité de vie y est si élevée. Et en plus, nous produisons dans le Val Maggia de l’électricité propre pour toute la Suisse. La Confédération prévoit de rehausser le barrage de Sambucco de 130 à 145 mètres. Bref, nous donnons beaucoup à la Suisse. En contrepartie, nous sommes désormais tributaires de la solidarité.

«Lorsque nous serons sortis du mode de crise, nous commencerons à planifier la reconstruction, notre avenir» Wanda Dadò, syndic de Cevio

Le glissement de terrain à Fontana est énorme. Comment pourra-t-on un jour évacuer tous ces débris de la vallée?

Il n’est peut-être pas nécessaire de le faire. Le val Bavona est marqué depuis des siècles par des rochers. Sur les pierres particulièrement grosses qui dévalaient autrefois dans la vallée, les habitants ont même aménagé de petites parcelles de culture. La construction d’une route de liaison provisoire va commencer dans les prochains jours. Il faudra beaucoup de temps pour trouver une solution bonne et sûre pour Fontana. Mais je suis persuadée que nous y parviendrons.

En avril, vous avez été élue syndique de la commune de Cevio pour quatre ans. Vous êtes maintenant confrontée à une tâche de toute une vie…

Normalement, ce travail m’occupe deux jours par semaine. Après les intempéries dévastatrices, je n’étais presque jamais à la maison. Depuis lundi dernier, je me force à adopter un rythme plus sain, avec un peu plus de sommeil. Mais c’est clair que personne ne s’attend à une telle catastrophe. Lorsque nous serons sortis du mode de crise, nous commencerons à planifier la reconstruction, notre avenir. Il y a tellement de choses à faire!

Pouvez-vous chiffrer les dégâts causés par les intempéries dans le Val Bavona et le Val Lavizzara?

C’est actuellement impossible. Pour pouvoir évaluer l’ampleur exacte des dégâts, nous devons d’abord prospecter toutes les régions touchées.

«Chaque don nous aide à récupérer nos vies» Wanda Dadò, syndic de Cevio

Combien de dons ont été faits jusqu’à présent pour votre initiative «Ricostruiamo Insieme»?

Nous recevons beaucoup de lettres de solidarité et de dons. Nous n’avons pas encore décidé comment utiliser cet argent. Il faut d’abord vérifier où les assurances prendront en charge les dommages, où la Confédération ou le canton apporteront leur aide. Ce qui est sûr, c’est que nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette crise seul. Chaque don nous aide à récupérer nos vies.

Comment percevez-vous la solidarité de la population suisse?

Sentir cette solidarité nous donne beaucoup de force. Savoir que de nombreux Suisses veulent bientôt revenir chez nous aide à combattre le sentiment de tristesse. Nous avons tous un objectif commun: la reconstruction.

Les conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Viola Amherd sont venus vous voir après les intempéries. Ces visites de solidarité sont-elles suffisantes? Ou craignez-vous de retomber rapidement dans l’oubli?

Cette crainte existe bel et bien. Mais ce que je vois actuellement, ce sont des efforts incroyables pour construire le pont provisoire à Cevio. Du côté de l’armée, on nous a fait miroiter que le Val Bavona serait bientôt à nouveau praticable. Le Conseil fédéral a promis une aide rapide et il a tenu parole.

Vous êtes constamment en déplacement pour gérer cette crise. Y aura-t-il des vacances d’été pour vous cette année?

Je n’ai pas prévu de vacances, mais ce n’est pas important. Je vis très bien ici. Avant tout cela, je pensais passer quelques jours avec ma fille à Bienne. Nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Elle s’est récemment plainte d’entendre plus souvent sa mère à la radio qu’au téléphone. À la prochaine occasion, nous nous rattraperons. Je suis très reconnaissante que nous puissions le faire. Nous avons survécu. D’autres ont eu moins de chance.