Plus de 10 km de bouchon et un accident mortel samedi au Gothard

A partir de la mi-journée, l'embouteillage au Gothard s'est progressivement réduit. (Image symbolique)

ATS Agence télégraphique suisse

Les bouchons au Gothard ont atteint samedi, comme la veille, une longueur d'une douzaine de kilomètres au portail nord. Un accident mortel en amont, dans le canton de Lucerne, n'a rien arrangé. Dès la mi-journée, la situation s'est stabilisée autour de 4 km.

Un bouchon de 11 kilomètres était déjà signalé samedi vers 05h30 sur l'autoroute A2 entre Erstfeld (UR) et Göschenen (UR), devant le portail nord du tunnel du Gothard. Comme la veille: la route était déjà fortement encombrée vendredi, la colonne de véhicules à l'arrêt diminuant quelque peu en soirée, passant de 10 km à 7 km.

Vers 07h00 samedi, à la hauteur de l'aire de repos Inseli, près d'Eich (LU), un accident mortel a ralenti la circulation en amont, le trafic ne s'effectuant plus que sur une piste durant plusieurs heures. Une personne est décédée et cinq autres ont dû être transportées à l'hôpital.

Les personnes hospitalisées sont pour certaines gravement blessées, a indiqué samedi la police lucernoise. Vers 07h00, un véhicule immatriculé en Allemagne a quitté la chaussée. Il a heurté un séparateur de trafic, s'est soulevé au contact du talus et a percuté de plein fouet un camion stationné sur l'aire de repos.

Chassé-croisé

A partir de la mi-journée, l'embouteillage au Gothard s'est progressivement réduit. A 14h30, la file ne mesurait plus que 4 km, soit un peu moins d'une heure d'attente, une situation qui a duré jusqu'en fin d'après-midi. A 18h00, le TCS ne comptait plus que 2 km.

Dans l'autre sens au contraire, le bouchon s'est allongé. De 2 km en début de journée entre Quinto (TI) et Airolo (TI), au portail sud, la longueur de la file de véhicules est passée à 8 km à la mi-journée, avant de redescendre et se stabiliser autour de 4-5 km. Dimanche, avec le premier chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, on peut s'attendre à une inversion des flux, qui s'annoncent plus grands.