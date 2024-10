Selon l'OFEV, l'exposition au rayonnement non ionisant a légèrement augmenté avec la 5G depuis 2021, mais reste largement sous les seuils de danger, notamment dans les lieux publics très fréquentés.

Malgré la 5G, l'exposition au rayonnement non ionisant reste faible

Malgré la 5G, l'exposition au rayonnement non ionisant reste faible

Le rayonnement non ionisant est par exemple émis par les antennes de téléphonie mobile, comme celle représentée sur cette image. Les WLAN, lignes électriques et de chemin de fer ainsi que les appareils électroménagers en émettent également. (Photo d'illustration) Photo: ALESSANDRO DELLA VALLE

ATS Agence télégraphique suisse

Avec l'utilisation de la 5G, l'exposition de la population au rayonnement non ionisant (RNI) a «quelque peu» augmenté depuis 2021 dans les lieux où les appareils mobiles sont très utilisés. L'exposition reste cependant globalement faible, indique jeudi l'OFEV. La santé de la population est assurée, relève l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) dans son troisième rapport de monitoring du RNI. Ce rayonnement est notamment émis par les antennes de téléphonie fixe et mobile, les émetteurs de radio, les réseaux informatiques sans fil (WLAN), les lignes électriques et de chemin de fer ainsi que les appareils électroménagers.

Les endroits où la population est la plus exposée au RNI sont les aéroports, les gares et les arrêts de tram. Un grand nombre d'utilisateurs d'appareils mobiles se concentrent dans ce type de lieux. Les «valeurs élevées» qui y ont été mesurées «restent néanmoins clairement en dessous des valeurs limites d'immission», conclut l'OFEV dans son analyse.