Solène Monney Journaliste Blick

L'ouragan Kirk progresse en Europe et les premières conséquences se font sentir en Suisse. Des alertes de degré 2 sur 5 pour de fortes précipitations ont été émises pour toute la journée du mardi 8 octobre dans plusieurs régions de Suisse romande, avertit Météosuisse. Les régions touchées seront Genève, Vaud et Neuchâtel.

Il faudra en plus compter aujourd'hui avec de nombreux passages nuageux et du foehn modéré dans les vallées alpines. Du côté du mercure, le maximum en Suisse romande se situera à Genève, Lausanne, Sion, Martigny et Delémont avec 17 degrés. Il fera entre 14 et 15 degrés à Fribourg et Neuchâtel.

Le tessin en alerte

Dans le reste de la Suisse, il ne fera guère meilleur temps. Pire, dans plusieurs régions orientales du Sud des Alpes l'alerte a été élevée au niveau 3. Des cumuls de 90 à 130 millimètres sont attendus dans ces lieux.

Si vous vous rendez dans ces régions, tenez-vous éloigné des cours d'eau et évitez de vous rendre dans les sous-sols. Ceux-ci sont susceptibles d'être inondés.