Christina Benz

Le week-end commencera plutôt bien: le soleil estival rayonnerait de mille feux samedi. Puis laissera place à un violent choc thermique: «La baisse des températures entre samedi et dimanche atteint jusqu'à 12°C», explique le météorologue Roger Perret de Meteo News. Après une semaine estivale, un refroidissement est donc attendu ce week-end, durant lequel il fera froid et humide.

Courage! Avant que ce changement brutal de température dimanche, il sera encore possible de se baigner au soleil et de profiter du beau temps. «Entre ce vendredi et samedi, nous attendons un temps estival avec des températures avoisinant les 30°C et des températures un peu plus élevées samedi», explique l'expert.

Après le beau temps...

Mais dès dimanche matin, le temps changera et un front froid traversera la Suisse d'ouest en est, apportant de la pluie et du vent, surtout dans le nord de la Suisse: «Il faut s'attendre à des averses et des orages isolés, qui apporteront localement entre cinq et 30 litres de précipitations par mètre carré», précise Roger Perret.

Le temps ne sera toutefois pas aussi mauvais que les orages du week-end dernier. Mais il y aura du vent: «Le front froid sera accompagné de rafales de vent parfois puissantes, allant de 60 à 80 km/h», explique le spécialiste météo. La raison de ce violent changement: une importante zone de basse pression au-dessus de l'Atlantique. S'y ajoute l'ex-ouragan Ernesto. Ensemble, ils sont à l'origine de la dégradation du temps.

Mais après le refroidissement éclair de dimanche, il fera de nouveau plus chaud. L'été ne fera donc qu'une courte pause avant de revenir chez nous: «Lundi, le temps restera mitigé, avec des averses en montagne. À partir de mardi, le temps sera à nouveau souvent ensoleillé et chaud comme en été, avec des températures de 25°C, voire même plus chaudes à partir de mercredi. L'été est loin d'être terminé», conclut Roger Perret.