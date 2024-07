La Confédération veut durcir les règles Les thérapies au LSD et champignons toujours plus populaires chez les médecins

En Suisse, de plus en plus de personnes se font traiter avec des substances qui élargissent la conscience, tel que le LSD ou les champignons. Et ce, tout à fait légalement! Mais la Confédération pourrait désormais durcir les règles en la matière.