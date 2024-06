1/7 Les parents du défunt Elior D. ont donné à Blick, entre autres, cette photo à publier.

Festime D.*, 34 ans, et son mari Ardian D.*, 35 ans, sont assis, inconsolables, sur leur terrasse à Bâle. Leurs regards se perdent régulièrement dans la rue. «Nous sommes à moins de 200 mètres du lieu de l'accident», explique le père à Blick. «On le voit même d'ici.»

Dire que les parents sont bouleversés est un euphémisme. Ils ont perdu leur fils unique Elior, âgé de 11 ans. Vendredi, peu après 12 heures, l'enfant de 4e année a été happé par un camion dans une zone piétonne, il est mort sur le coup.

C'était son dernier jour de classe

«La dernière fois que j'ai vu Elior, c'était jeudi soir», se souvient Ardian D. «en lui disant bonne nuit». Le lendemain matin, son fils dormait encore lorsqu'il est parti travailler comme planificateur de maintenance. Ce vendredi, Festime D. voit encore Elior se rendre à l'école.

«C'était son dernier jour d'école en tant qu'élève de 4e année», raconte Ardian D. «C'est tout simplement horrible ce qui s'est passé ensuite». La sœur d'Elior, âgée de 8 ans, va à la même école que son frère. Peu avant midi, elle marche à moins de 20 mètres derrière Elior, qui aurait eu une trottinette avec lui. Ils veulent rentrer chez eux pour manger. «Elle n'a heureusement pas assisté à l'accident», dit Ardian D. «Mais elle est bien sûr passée devant après.»

La sœur et les enfants crient dans la rue

La sœur d'Elior et d'autres enfants se mettent à crier dans la rue. Si fort que même la mère de l'enfant de 11 ans, qui se trouve dans l'appartement, est alarmée. «Je suis immédiatement sortie», raconte Festime D. «C'est alors que ma fille nous a crié, en crise, qu'Elior avait été renversé par un camion.»

Ardian D., qui vient de sortir du parking souterrain pour retourner travailler, s'arrête également et descend. «Heureusement, notre fille a été retenue de l'autre côté de la rue par un camarade de classe. Sinon, elle aurait encore traversé la rue en courant», dit-il.

«J'ai senti très tôt que notre fils était mort»

Il l'a vue, elle et sa femme, crier dans la rue. «Je ne sais plus comment j'ai fait pour parcourir les 200 mètres qui me séparaient du lieu de l'accident», raconte Ardian D. Là, un passant l'aurait retenu. «J'ai quand même vu Elior un peu sous le camion. J'étais complètement absent». Festime D. souffle: «J'ai senti très tôt que notre fils était mort.»

Les parents ne sont plus autorisés à voir leur fils, mais sont pris en charge avec leur fille dans une ambulance. Elior est emmené à la médecine légale. «Il y est toujours», dit Ardian D. Dans sa culture, la famille albanaise de Macédoine devrait rendre le corps à la terre dans les 24 heures. «Mais cela ne sera malheureusement pas possible», explique le père. «Nous sommes vides à l'intérieur, mais plein de souvenirs de lui. Notre Elior était un ange dans ce monde.»

L'identité du chauffeur reste inconnue

Son fils jouait au football. «Il était fier de lui, que son entraîneur le trouve bon», se souvient le père. Elior ne voulait pas devenir footballeur professionnel, mais pilote. «Il aimait s'asseoir dans le simulateur de vol et connaissait toutes les combinaisons». Le jeune garçon était plein de vie et se souciait toujours du bien-être de tout le monde. «Son cœur était indescriptiblement grand.»

Et qu'en est-il du chauffeur de camion? «Nous n'avons pas de nouvelles de lui pour l'instant», dit Ardian D. «Nous ne savons pas non plus qui a notre fils sur la conscience». Selon lui, Elior a toujours respecté les règles depuis son plus jeune âge. La question de savoir si le chauffeur a grillé un feu rouge reste à éclaircir – un panneau apposé sur le lieu de l'accident le laisse en tout cas penser. Le père d'Elior en est convaincu: «Les gens comme Elior, qui respectent les règles, paient de leur vie. A cause de l'inattention de ce conducteur.»

