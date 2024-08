Les enseignants romands n'aiment pas leur travail

Les enseignantes et enseignants en Suisse romande sont insatisfaits dans leur profession. Dans une enquête menée notamment par le Syndicat des enseignants romands (SER), ils ont donné une note globale de 3,9 sur 6. La note est de 4,2 en Suisse alémanique.

A l'approche de la rentrée scolaire, une enquête de satisfaction de la profession des enseignants a été présentée jeudi (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Selon une récente enquête menée notamment par le Syndicat des enseignants (SER), le corps professoral en Suisse romande n'est pas satisfait de son travail. Les enseignants ont donné une note globale de 3,9 sur 6, contre 4,2 en suisse alémanique.

Il est complexe d'effectuer des comparaisons entre les régions linguistiques, a noté jeudi devant les médias Olivier Solioz, vice-président du SER. Concernant la note de 3,9, il ne faut pas s'arrêter à cette seule donnée selon lui, mais voir quels sont les points de tension.

Les enseignants déplorent une image véhiculée dans le public qui est considérée comme très mauvaise. Ils citent aussi un manque de ressources, d'espace et de temps. Ils sont aussi préoccupés par leur santé, ayant de la peine à se reposer en dehors des heures de travail. Olivier Solioz a aussi relevé des points positifs soulevés par les enseignants interrogés, comme le travail satisfaisant avec les élèves, l'ambiance saine et sereine avec les collègues ou encore la collaboration avec les parents et les représentants légaux.