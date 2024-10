Lors de son assemblée des délégués le 22 juin dernier, le PLR a adopté un papier de position sur l'école obligatoire (archives). Photo: WALTER BIERI

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parti libéral-radical (PLR) veut aider et renforcer le système scolaire suisse. Il a lancé une trentaine d'interventions dans cinq champs d'action différents. «L'école obligatoire est à bout de souffle», estime le parti. Il a donc déposé dans les parlements cantonaux cinq interventions types, «pour une école forte».

La première demande des classes de soutien au lieu de l'école inclusive «à tout prix». La deuxième exige des classes de langue pour les élèves allophones, pour qu'ils comprennent la langue locale avant d'intégrer une classe ordinaire.

Le parti souhaite aussi que les enseignantes et les enseignants passent plus de temps à enseigner et moins à faire de la bureaucratie. Il demande encore de «garantir la neutralité politique de l'école obligatoire». Enfin, le PLR estime que le smartphone n'a pas sa place en classe, il souhaite donc «une utilisation saine des téléphones portables».