Deux faux policiers interpellés à Neuchâtel après leurs arnaques

Les arnaqueurs se rendaient au domicile de personnes âgées en se faisant passer pour des policiers.

Léo Michoud Journaliste Blick

La police neuchâteloise a pu mettre la main sur un important butin issu de plusieurs larcins, relate un communiqué de presse cosigné avec le Ministère public, paru ce lundi 22 juillet. L'arrestation de deux arnaqueurs se faisant passer pour de faux policiers a eu lieu en ville de Neuchâtel, le mardi 16 juillet.

Ce jour-là, les deux hommes essaient de soutirer de l'argent à une personne âgée. Comme d'habitude, l'un d'eux se fait passer pour un policier au téléphone et prétexte que la carte bancaire de sa victime a été piratée. Puis un individu se rend au domicile du senior pour s'emparer de sa carte bancaire.

Deux vingtenaires français identifiés

Mais cette fois-ci, tout ne fonctionne pas comme prévu. «Grâce à la réaction rapide d’un membre de la famille, un signalement précis a pu être donné à la police», détaille le communiqué des forces de l'ordre.

Peu après, la police interpelle l'individu et son complice, qu'elle décrit comme «âgés d’une vingtaine d’années et domiciliés en France». Elle leur confisque un «important butin provenant d’une arnaque réussie la veille et le jour même, auprès d’autres personnes âgées».

Des arnaques en augmentation

La procureure de service a ouvert une instruction pénale et la police judiciaire reprend l’enquête. Les autorités observent une «augmentation de l’arnaque aux faux policiers et banquiers dans le canton de Neuchâtel et en Suisse romande».

De nombreux cas sont apparu récemment. Plusieurs fois à Neuchâtel, mais aussi à Montreux, Villeneuve et à Yverdon-Les-Bains. La police neuchâteloise rappelle l'importance d'informer nos aînés — les cibles de choix — «qu’aucun policier ou banquier ne viendra se présenter à votre domicile pour prendre en charge des bijoux ou des cartes de crédit».