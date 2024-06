À Lausanne, il filme des femmes dans les WC publics à leur insu

Le «pervers» semble sévir aux alentours de Vidy, à Lausanne. (Image d'archives: le bord du lac à Vidy)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Un alarmant message circule sur les réseaux sociaux, depuis le dimanche 23 juin. Sur Instagram, plusieurs personnes mettent en garde: «Les filles faites attention aux toilettes publiques de Vidy (parc Bourget)», à Lausanne, car «il y a des pervers qui filment dessous la porte!!!»

Il n'est pas explicitement mentionné si l'auteure du message a été victime d'un tel comportement, mais cette dernière enjoint la gent féminine à se rendre «accompagnées» à ces WC, ainsi qu'à «appeler la police» et à la contacter, elle, en cas d'actes similaires.

Deux plaintes déposées

La police cantonale confirme l'existence d'un tel cas à Blick, tout en précisant qu'il s'agit d'un seul individu, de toute évidence: «Une personne a été interpellée lundi 24 juin suite aux signalements de deux femmes, qui se sont fait filmer à leur insu dans des toilettes publiques, dans le secteur de Vidy.»

Les forces de l'ordre précisent également que «deux plaintes ont été déposées le lundi 24 juin.» Mais, les investigations étant en cours, «aucune autre information sur le cas précis ne sera donnée». Également contactée, la personne à l'origine de la story dénonciatrice sur Instagram n'a pas répondu à nos sollicitations.

En mars 2023, un cas similaire — à grande échelle – avait été jugé par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, dans le canton de Neuchâtel. Le média local RTN relayait alors: «Le quarantenaire a reconnu avoir pris des vidéos dans les toilettes, à son domicile ou dans son entreprise, violant le domaine privé de ses employées et invités. Une trentaine de personnes ont déposé plainte contre le prévenu, concernant des faits qui se sont déroulés entre 2013 et 2020.» 1500 vidéos problématiques ont été retrouvées, dans ce cas en particulier.