Les annonces et l'achat de billets étaient en panne aux CFF

Mardi matin, les CFF ont rencontré des problèmes techniques massifs. Les affichages dans plusieurs gares, dont Berne et Olten, étaient affectés, tout comme l'horaire en ligne et l'achat de billets sur le réseau et aux distributeurs. La situation semble avoir été partiellement rétablie vers 11h. Le portail d'information, sur lequel les CFF donnent normalement des informations sur la situation de l'exploitation et les perturbations, n'était pas non plus consultable dans la matinée.

En gare d'Olten, les CFF ont demandé aux voyageurs de consulter l'horaire en ligne sur l'affichage. Une lectrice originaire de Zurich a rapporté qu'elle avait essayé d'acheter des billets dans l'app CFF vers dix heures. Cela n'a toutefois pas été possible. Les CFF ont confirmé la panne.