Il manque de peu le record suisse avec la vente de sa plaque «ZG 10»

Le fondateur de Bitcoin-Suisse, Niklas Nikolajsen, a vendu sa plaque «ZG 10» aux enchères sur Ricardo. Il a atteint le prix de 233'400 francs. Il échoue ainsi dans son projet de ramener la plaque d'immatriculation la plus chère dans le canton de Zoug.

1/5 Niklas Nikolajsen avec "ZG 10" sur sa Bentley.

Le roi de la cryptomonnaie zougois Niklas Nikolajsen a raté le record. Sur Ricardo, il a vendu sa plaque d'immatriculation «ZG 10» aux enchères pour 233'400 francs. Elle se place ainsi derrière la «ZH 24», partie en juin pour 299'000 francs.

Nikolajsen voulait absolument battre ce record. En effet, sa plaque «ZG 10» a longtemps été la plus chère. «Quand j'ai vu que la vente de 'ZH 24' avait remplacé ma plaque d'immatriculation en tant que numéro 1 en Suisse, j'ai dû agir», a-t-il déclaré à Blick avant la vente aux enchères. En 2018, Nikolajsen avait acheté la plaque «ZG 10» pour 233'000 francs.

Maintenant que la vente aux enchères est terminée, une légère désillusion se fait sentir chez Nikolajsen. «C'est dommage, j'étais persuadé que le record serait battu», déclare-t-il. Au préalable, il avait tablé sur un prix compris entre 300'000 et 400'000 francs. Car l'argent joue aussi un rôle, selon lui. «Je suis toujours ouvert à un bon investissement. Si je peux obtenir un tel rendement après seulement six ans, je le ferai», a-t-il avoué ouvertement. Or, il n'a réalisé qu'un petit bénéfice de 400 francs.

Déjà vendu aux enchères pour 375'000 francs

Pour le fondateur de Bitcoin Suisse, la situation est particulièrement amère: il y a une semaine, Nikolajsen avait déjà reçu une offre de 375 000 francs pour «ZG 10». Mais Ricardo a retiré l'offre du réseau, car il n'avait pas fourni au préalable de preuve de la possession de «ZG 10». Il s'est rattrapé et deux jours plus tard, la vente aux enchères a été remise en ligne. Mais cela lui a rapporté nettement moins.

Le roi de la crypto possède encore d'autres numéros d'immatriculation spéciaux du canton de Zoug. «ZG 10 était le plus spécial de ma collection. Mais j'ai plusieurs plaques d'immatriculation à deux chiffres. Ne vous inquiétez pas», rassure-t-il. A l'avenir, il les fixera sur les joyaux de sa collection de voitures. Par exemple sur sa Mercedes 320 Pullman Spohn de 1938, qu'il appelle affectueusement sa «voiture du dimanche et de l'opéra».

L'argent ira-t-il à la chapelle du St. Karlshof?

La première chose qu'il va faire maintenant est de vérifier si le nouveau propriétaire de «ZG 10» est un acheteur crédible, capable de payer les 233'400 francs. S'il a vraiment l'argent, Nikolajsen le réinvestira immédiatement. «Je vais tout mettre dans l'assainissement et la restauration de la chapelle du St. Karlshof». Il avait acheté en 2018 le St. Karlshof, classé monument historique, en mauvais état et l'a transformé à grands frais. Un rêve d'habitation pour lui et sa famille s'est réalisé.

Le fondateur de Bitcoin Suisse est également propriétaire de la chapelle Saint-Charles à Zoug.

Cela lui a coûté 70 millions de francs. Nikolajsen n'a pas encore pu restaurer la chapelle qui en fait partie. «La partie intérieure est en friche et détruite», dit-il. «Mon souhait est de pouvoir rouvrir la chapelle et de la mettre à la disposition du public», dit Nikolajsen. Il estime à 1,1 million de francs le coût de la rénovation de la chapelle construite en 1616.