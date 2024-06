Swisscom fait passer ses clients à un abonnement plus cher

En avril, Swisscom avait adapté son offre de télévision et de webmail en augmentant les prix. Le géant bleu remplace désormais le pack tout compris inOne home light par une formule plus chère. Le changement sera automatique pour les clients qui ne s'y opposent pas.

Swisscom a modifié son offre de webmail: la boîte Bluewin Basic coûte 2,90 francs par mois depuis mai.

Olivia Ruffiner

Swisscom va procéder à une nouvelle adaptation de ses abonnements. Le géant suisse des télécommunications supprimera, à partir du 24 juillet, le paquet tout-en-un inOne home light, qui comprend le téléphone, Internet et la télévision. Il sera remplacé par le nouvel abonnement Basic Home. Seule différence: le nouvel abonnement dispose d'Internet à haut débit de 50 Mbit/s au lieu des 10 Mbit/s proposés auparavant.

Mais ce changement aura également des répercussions sur les coûts. Alors que l'ancien abonnement coûtait 50 francs par mois, les clients paieront désormais 59.90 francs, soit 9.90 francs de plus par mois! Le passage à la nouvelle formule se fera automatiquement.

Contacté par Blick, Swisscom explique: «Le tarif inOne home light a été proposé en 2019 dans l'ancien portefeuille inOne en tant que produit de niche pour les utilisateurs peu nombreux et il n'a jamais été commercialisé activement. Désormais, ce tarif ne correspond plus au portefeuille que nous proposons.» Et qu'en est-il des clients mécontents? Ils peuvent s'adresser à tout moment au service clientèle, précise le géant bleu.

Swisscom est un récidiviste

Ce n'est pas la première fois que Swisscom bricole ses offres, le plus souvent au détriment des clients. Ainsi, le groupe a annoncé fin avril qu'il facturerait dorénavant 2,90 francs par mois pour son offre de webmail Bluewin E-Mail basic. Jusqu'à présent, ce service était gratuit.

Avec ce changement, Swisscom réagit à un marché toujours plus concurrentiel. «Notre objectif est que Bluewin E-Mail puisse être exploité de manière à couvrir les coûts pour Swisscom. Ce n'est pas le cas actuellement», expliquait alors un porte-parole pour Blick.

Un coup de jeune aux offres TV

Les clients de Swisscom se sont aussi plusieurs fois agacés des modifications apportées à Swisscom-TV. Jusqu'à présent, les petits foyers disposaient de l'option Multiroom, qui permettait de raccorder deux téléviseurs. Cela coûtait 5 francs par mois aux clients, mais Swisscom a supprimé cette option. Les anciens clients Multiroom passeront le 1er juillet au nouvel abonnement Multiroom MAX. Celui-ci coûtera 9,90 francs par mois, soit presque le double.

La justification de Swisscom? L'offre n'existe plus depuis longtemps. «En arrière-plan, de tels anciens tarifs génèrent toujours des dépenses et augmentent la complexité des systèmes», fait savoir une porte-parole.

Une offensive de charme

Les clients de Swisscom qui ont toujours suivi patiemment tous ces changements seront cependant récompensés. Le géant bleu a récemment fait un cadeau généreux à ses clients de longue date. Ils ont reçu un courrier contenant une sélection de bons d'achat de 150 francs ou de gadgets électroniques d'une valeur similaire.

Faut-il toutefois craindre d'autres augmentations de tarifs? «Nous vérifions les offres en permanence, aucune adaptation n'est prévue pour les tarifs Blue de l'assortiment actuel», indique la porte-parole. C'est tout, pour le moment.