Ils explosent un bancomat de Sainte-Croix et s’enfuient!

Ils explosent un bancomat de Sainte-Croix et s’enfuient!

L'explosion s'est produite vers 04h00 du matin (Image prétexte).

ATS Agence télégraphique suisse

Des inconnus ont fait exploser un bancomat à Sainte-Croix (VD) dans la nuit de dimanche à lundi. La déflagration a provoqué de gros dommages au bâtiment. Les auteurs ont pris la fuite. L'explosion est survenue vers 04h00 du matin à la rue centrale. «D'une manière indéterminée, les auteurs ont fait exploser le distributeur automatique de billets extérieur du bâtiment», a annoncé lundi la police vaudoise.

En arrivant sur place, les agents ont constaté que l’appareil était fortement endommagé, de même que le bâtiment. Des traces de l’explosion sont visibles. Les auteurs ont pris la fuite dans une direction inconnue et sont recherchés. Le butin est pour l’instant inconnu, indique un communiqué.

En raison de l’utilisation d’explosif, le Ministère public de la Confédération a été informé et mène la procédure avec les enquêteurs de fedpol et de la Police cantonale vaudoise. Cette intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de gendarmerie, des pompiers, de la police scientifique et de la brigade canine.