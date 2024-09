Depuis des années, le prix des maisons a augmenté et le rêve d'avoir sa propre villa est de plus en plus rare. Pourtant, il existe encore des maisons individuelles en Suisse qui peuvent être achetées à moins d'un million de francs. Blick fait le point sur la question.

Corine Turrini Flury

Si votre rêve est de devenir propriétaire, il vous faudra mettre la main à la poche. Depuis des années, les prix des logements individuels ont augmenté. Souvent, même les appartements en copropriété dépassent largement la barre du million.

Mais il existe encore des maisons individuelles dont le prix est parfois nettement inférieur à un million de francs. Il ne s'agit pas nécessairement de maisons qui nécessitent d'énormes travaux de rénovation et donc des coûts supplémentaires élevés, mais de maisons qui peuvent être transformées en un joli logement abordable avec peu d'efforts et quelques idées d'aménagement créatives.

Elargir le rayon de recherche lors de l'acquisition d'une maison

Tout d'abord, de telles offres d'achat ne se trouvent généralement pas directement dans ou à proximité immédiate de grandes villes comme Zurich, Berne, Lausanne ou encore Genève. Il faut donc être réaliste et un peu flexible. Il ne faut par exemple qu'une heure de voiture ou de train pour se rendre de Glaris à Zurich.

Cette maison individuelle avec jardin d'hiver à Leuggern (AG) compte également 6,5 pièces. Elle est disponible immédiatement pour 790'000 francs. Photo: Prinscreen 1/19

En contrepartie, les prix de l'immobilier sont nettement plus bas. Dans un rayon de recherche d'une vingtaine de kilomètres autour des villes convoitées, Blick a cherché et trouvé quelques biens immobiliers bon marché. Certaines maisons individuelles isolées seraient prêtes à être occupées sans rénovation, si l'on n'a pas d'attentes et d'exigences trop élevées.

Si l'on cherche sur des portails immobiliers et que l'on saisit le prix que l'on peut payer, il faut toutefois veiller à ce que le prix indiqué soit bien le prix de vente et pas seulement le prix de négociation. Sinon, il n'est pas rare de trouver des acheteurs potentiels ou des investisseurs très fortunés qui surenchérissent sans sourciller de 50'000 à 100'000 francs sur le prix de négociation.

Prévoir d'éventuelles rénovations

Si le prix de vente indiqué est envisageable avec les fonds propres nécessaires, il faut regarder de plus près la substance de base et quelles transformations ou rénovations sont nécessaires. Si le chauffage doit être remplacé, il faut compter environ 15'000 à 30'000 francs. Si seuls des rafraîchissements optiques sont nécessaires, un pelliculage pourrait suffire à embellir la cuisine au lieu d'une nouvelle cuisine, ou bien il suffirait d'embellir la cuisine existante avec des accessoires.

Pour réduire les coûts, il est possible de peindre soi-même les murs si l'on est un peu habile de ses mains et que l'on utilise les bons produits. Si l'on doit faire appel à des artisans, il vaut la peine de demander plusieurs devis à des entreprises locales.

Ne perdez pas espoir

Il n'est donc pas nécessaire de laisser tomber son rêve d'une maison individuelle. Avec les fonds propres nécessaires, un peu de chance, de la flexibilité et de la patience dans la recherche, le rêve d'une maison individuelle à moins d'un million peut encore se réaliser dans certaines circonstances.

Il vaut donc la peine d'étudier régulièrement les offres et de rester à l'affût. Toutefois, il faut agir rapidement pour des objets aussi abordables et clarifier sa situation financière au préalable. En effet, ce qui était à vendre hier ne le sera peut-être plus demain.