Après un week-end ensoleillé, voici la pluie qui revient

Jessica von Duehren

Une dernière grillade? Ce week-end, le temps s'y prête. Photo: Shutterstock

Ceux qui ont déjà rangé leur barbecue devraient peut-être le ressortir ce week-end: le temps sera beau comme en fin d'été, des températures d'environ 20 degrés nous attendent dans toute la Suisse. «L'air chaud vient du sud-ouest, d'Espagne et du sud de la France», explique Roger Perret de Meteo News.

Tout au plus quelques champs de brouillard isolés trahiront-ils la véritable saison ce week-end. Mais dimanche soir, le barbecue pourra être rangé pour le moment – les premières averses arriveront de l'ouest. Elles sont malheureusement la vue d'ensemble de la semaine prochaine. «Les dépressions dominent, le temps sera très instable et toujours humide», explique le météorologue.

Des pluies continues, mais pas d'inondations

Dieu merci, nous n'avons pas à nous inquiéter des pluies incessantes. Selon l'expert, «il en tombe pas mal», mais les inondations ne sont toujours pas d'actualité chez nous, contrairement aux pays voisins.

Le soleil brille, les températures sont celles de la fin de l'été. Photo: Meteo News 1/5

Il ne fera pas vraiment froid non plus, les températures se situant toujours entre 17 et 19 degrés. Toutefois, il y aura beaucoup de vent, surtout dans la deuxième moitié de la semaine, ce qui signifie que la température ressentie sera nettement plus basse.

Pour ceux qui craignent que l'automne doré soit terminé, Roger Perret peut les rassurer: «Le mois d'octobre est connu pour ses longues périodes de beau temps.» Ce n'était donc peut-être pas le dernier week-end de grillades de l'année.