Voici où faire le plein à l'étranger sans vous ruiner

1/6 De nombreux Suisses partent à l'étranger en voiture pendant les vacances d'été.

Robin Wegmüller

La voiture est un moyen de transport très apprécié des Suisses et des Suissesses, que ce soit pour partir avec des amis dans le sud de la France, ou rendre visite à la famille dans les Balkans, par exemple. Ceux qui partent à bord de leur véhicule connaissent bien le problème des bouchons sur la route des vacances.

Mais ce moyen de transport implique également la problématique des stations-service sur le chemin, où faire le plein sans se ruiner. Et pour ce faire, il faut idéalement planifier en avance où on compte s'arrêter pour faire le plein.

Rien qu'en Suisse, les automobilistes peuvent économiser 20 centimes par litre, s'ils prennent la peine de chercher une station-service bon marché, plutôt que faire le plein dans le premier endroit venu, au hasard.

Selon les données du TCS, le litre de sans plomb 95 coûte actuellement 1,87 franc en moyenne dans notre pays. Le diesel est légèrement plus cher, à 1,93 franc le litre. Selon la destination, partir de la Suisse avec un réservoir à moitié vide et faire le plein après avoir passé la frontière peut s'avérer plus avantageux.

Les pays limitrophes

Pour ce qui est des pays limitrophes, il est en principe toujours moins cher de faire le plein de leur côté de la frontière. En Autriche par exemple, l'essence est très bon marché, avec une moyenne nationale de 1,58 franc par litre, et de 1,60 par litre pour le diesel. Les gens qui se rendent en Autriche ne devraient donc pas faire le plein de carburant en Suisse.

Dans les autres pays voisins, la différence est un peu moins importante. En Italie et en France, l'essence est à peine moins chère. Mais les potentielles économies sont plus importantes pour le diesel. En Italie, en France et en Allemagne, le jus reste 20 centimes moins cher, par litre.

Où faire le plein pour les grandes distances

Une bonne planification est d'autant plus importante pour les longs voyages en voiture. Plus le nombre de kilomètres parcourus est élevé, plus on peut économiser de l'argent en faisant le plein, en réalité. Lors d'un voyage en direction du sud-ouest, la devise est la suivante: il faut absolument faire le plein en Espagne. Avec 1,63 franc par litre pour l'essence, et 1,52 franc par litre pour le diesel, le carburant est bien moins cher qu'en France.

Donc, si vous êtes bientôt à court de carburant dans le sud de la France, par exemple, essayez de tirer encore un bout, pour faire le plein en Espagne. Et c'est aussi vrai pour la frontière portugaise. L'essence y est à nouveau plus chère. Il est donc plus intéressant de faire le plein en Espagne.

Ceux qui se dirigent vers les Balkans peuvent faire de plus belles économies encore. Surtout en Slovénie. Le mieux est de partir de Suisse avec le niveau de carburant dont vous disposez déjà, de faire le plein en Italie ou en Autriche (selon l'itinéraire) si nécessaire et de rouler pratiquement jusqu'à être à vide pour passer par la Slovénie. Là, on fait le plein pour 1,43 franc le litre, et on continue jusqu'aux Balkans.

En faisant le plein en Slovénie, on économise 26,40 francs par rapport à la Suisse. Mais c'est en Bosnie-Herzégovine que l'on trouve l'essence la moins chère de toute l'Europe. Un litre de sans-plomb 95 coûte en moyenne 1,30 franc. Dans le nord de la Macédoine, on essaie même de vous le refourguer: le diesel coûte 1,20 franc le litre.

Les prix augmentent au nord

En revanche, le gazole devient plus cher au fur et à mesure qu'on s'approche de la Scandinavie. En Finlande et en Norvège, les prix sont plus ou moins les mêmes qu'en Suisse. Il n'y a qu'en Suède que l'essence est bon marché, avec 1,55 franc le litre.

À la frontière nord de l'Allemagne, aussi, ça vaut davantage la peine de faire le plein. Au Danemark, en revanche, l'essence coûte en moyenne 2,07 francs le litre. Sur un plein de 60 litres, c'est 12 francs de plus qu'en Suisse.