Cinq conseils pour profiter des feux d'artifice en toute sécurité

Est-il dangereux d'allumer des feux d'artifice sur une pelouse? Et comment se comporter en cas de raté? Rolf Meier, expert en prévention des incendies, détaille les cinq règles de sécurité à connaître pour utiliser fusées et autres engins pyrotechniques.

Feu d'artifice tiré il y a un an au-dessus du lac de Sempach (LU) à l'occasion d'une fête du 1er Août.

Jana Giger

Les brûlures et les lésions auditives sont les blessures les plus fréquentes lors d'accidents impliquant des feux d'artifice. Les blessures graves comprennent entre autres des lésions de l'oreille interne, relève David Bächinger, médecin à la clinique de chirurgie de l'oreille, du nez, de la gorge et du visage de l'Hôpital universitaire de Zurich. «Elles peuvent entraîner des acouphènes ou une perte auditive permanente», prévient l'expert.

Un spécialiste du Centre d'information pour la prévention des incendies (CIPI) détaille pour Blick les règles de sécurité qui vous seront essentielles en ce 1er Août.

1 Trouver un terrain approprié le lancement

Selon Rolf Meier, expert du CIPI, le sol sur lequel on allume un feu d'artifice doit être plat et stable. «Il ne doit pas nécessairement s'agir d'asphalte», reconnaît-il. Une pelouse peut être suffisamment plane pour qu'un volcan ou une batterie de feux d'artifice, par exemple, ne se bascule pas.

Les volcans peuvent être positionnés sur une pelouse.

2 Allumer les fusées à partir d'un lanceur sûr

Les tubes ou tiges de lancement proposés dans les points de vente sont les plus sûrs pour les fusées, assure Rolf Meier. «Le mieux est de se faire conseiller lors de l'achat du feu d'artifice.» Utiliser des bouteilles comme lanceur est une mauvaise idée: «Elles sont instables et peuvent facilement se renverser.» Les tubes trop étroits ou déformés constituent également un danger. Le feu d'artifice peut s'y coincer lors du lancement et exploser à proximité d'une personne. Tirer des engins pyrotechniques en les tenant avec sa main est aussi une pratique très dangereuse à prohiber, avertit l'expert.

3 Ne jamais transporter de feux d'artifice dans une poche de pantalon

Les substances chimiques contenues dans les feux d'artifice sont sensibles aux frottements, aux chocs, à la chaleur ou à l'électrostatique – même celles contenues dans les petits pétards. Le spécialiste du CIPI explique: «Ils peuvent être déclenchés très facilement et exploser si on les porte dans la poche de son pantalon ou de sa veste.» De graves brûlures peuvent s'ensuivre.

Les feux d'artifice de petite taille tiennent dans la poche, mais n'y ont pas leur place.

4 Ne pas s'approcher trop tôt d'une bombe qui n'a pas explosé

Rolf Meier explique que les ratés comportent aussi des risques. On ne sait pas exactement quels composants sont déjà brûlés et lesquels ne le sont pas: «Cela rend leur comportement imprévisible en cas de nouvelle tentative d'allumage, c'est pourquoi on déconseille tout rallumage.» Pour être sûr et certain qu'il ne s'enflammera plus, on peut laisser un pétard non explosé à l'extérieur pendant la nuit, l'arroser d'eau le lendemain et le rapporter ensuite au point de vente. L'allumage de remplacement est clairement indiqué pour les feux d'artifice qui ont explicitement deux allumages, précise encore Rolf Meier: «Si c'est le cas, on peut effectuer une deuxième tentative d'allumage après 15 minutes.»

5 Prudence par temps sec et venteux

L'expert rappelle finalement qu'il est important de vérifier si une interdiction de feux s'applique en raison du risque d'incendies de forêt. Attention: il ne faut pas seulement prendre garde en cas de temps sec. «Il faut aussi être prudent en cas de vents forts, car ils peuvent orienter les feux d'artifice dans une direction non souhaitée ou les emporter au loin.»

Le Centre d'information pour la prévention des incendies (CIPI) propose encore d'autres conseils de sécurité concernant les feux d'artifice.