Colère face à l'arrêt des subventions Les Vert-e-s récoltent 30'000 signatures contre les coupes dans les trains de nuit

Par le biais d'une pétition et d'une lettre ouverte, les Vert-e-s et l'organisation Umverkehr luttent contre la baisse des subventions aux trains de nuit. Ils demandent au Conseil fédéral de revoir ses priorités et de stopper l'extension des autoroutes.