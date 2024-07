Une aire de jeux pour enfants à Romanshorn (TG) a été privatisée pendant au moins trois samedis en plein été, laissant des enfants sans espace de loisirs. Les riverains n'ont pas manqué d'exprimer leur colère sur intermet. Et sur place.

Ce week-end, c'est un Thurgovien irrité qui poste sur les réseaux sociaux la photo d'un panneau d'information. Sur ce dernier, on peut lire: «L'aire de jeux est fermée toute la journée aux dates suivantes en raison d'un évènement». Trois dates sont ensuite mentionnées: l'une en juillet, puis deux en août.

L'aire de jeux en question est située au milieu du port de Romanshorn et a été construit sur le lac de Constance par la compagnie de navigation suisse SBS, pour 1,8 million de francs. Elle a été inaugurée il y a un peu plus d'un mois.

Le Tribunal fédéral tente de clarifier la situation

Sur les réseaux sociaux, les commentaires ne manquent pas d'enfoncer le cou: «Ah bon! C'est donc pour ça qu'on a construit cette aire de jeux: pour les adultes!», commente ainsi une internaute. «Les familles font le voyage exprès et se retrouvent devant une porte fermée !», écrit une autre.

Depuis la publication des plans, la création de l'aire de jeux a été accompagnée de vives critiques et s'est heurtée à de violents vents contraires.

Le terrain appartient au canton et la navigation sur le lac de Constance est soumise à une redevance de concession pour son utilisation. Or cette concession stipule que les 5000 mètres carrés doivent rester accessibles au public. Il n'est donc pas question de fermer le terrain pour des fêtes privées.

C'était une erreur, dit le CEO

Blick s'est entretenu avec le CEO de SBS, Benno Gmür Ce dernier fait part de son désaccord: «Ces mariages ont été réservés il y a deux ans. À l'époque, cette place de jeux n'existait pas encore».

Selon lui, l'affiche a probablement été accrochée là, avant d'être retirée. Pourquoi a-t-elle donc été décrochée? «Si nous n'avions pas pu nous mettre d'accord avec ces couples de mariés, nous aurions dû assumer cette obligation», explique le CEO de SBS. En d'autres termes, l'aire de jeux était libre pendant deux samedis.

«Nous n'avons fait la connaissance de ces couples de mariés que maintenant, peu de temps avant l'événement, et c'est tout», poursuit Benno Gmür, légèrement agacé

Autre problème: l'aire de jeux est payante. Cinq francs par personne. Le prix d'entrée donne droit à des bons de cinq francs que l'on peut ensuite utiliser sur les bateaux et dans les restaurants de la SBS. Or ce bon ne serait plus accessible au public, rétorquent plusieurs personnes.

«Ce lieu doit être accessible et abordable»

Pour Jörg Bruckner, un professeur d'université et candidat indépendant au conseil municipal qui habite juste à côté de «Robin's Horn», il s'agit ni plus ni moins d'une discrimination envers les moins bien lotis: «Ce lieu doit être accessible et abordable. Si une famille vient ici deux fois par semaine, cela lui coûte mille francs par an!» s'insurge Jörg Bruckner, qui prétend d'ailleurs avoir déjà vu plusieurs fois des personnes, ne voulant pas débourser cinq francs, attendre à l'extérieur du site.

Enfin, il n'y aurait pas de véritable concept pour l'aire de jeux: «La pelouse est entièrement clôturée, il y a de mauvaises odeurs à côté de la plage de baignade et il n'y a pas d'offre abordable pour les habitants.»

Sur ce dernier point, le CEO de SBS conclut: «Nous travaillons déjà à une solution d'abonnement annuel pour les familles.»