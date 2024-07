Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) d'Elisabeth Baume-Schneider a-t-il «blacklisté» ce média étudiant après sa vidéo sur «le vrai» Alain Berset? C'est ce qu'assure Caféine Média, sur Instagram et TikTok. En face, le porte-parole se refuse à tout commentaire.

1/2 Le 1er Août 2023, Alain Berset avait célébré avec les Lausannois et s'était fait interviewer par Caféine Média.

Sur les réseaux sociaux, Caféine Média est un média jeune et impertinent. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) l’a appris à ses dépens.

Le 26 juin dernier, le média étudiant vaudois né à l’été 2023 publie sur Instagram et TikTok ce message fracassant: «Le Département fédéral d’Elisabeth Baume-Schneider blackliste Caféine Média à cause d’une interview de Berset!» Pour tout comprendre, revenons un peu en arrière.

Alain Berset face caméra, ça va

Le 1er août 2023, Caféine Média, à peine un millier d’abonnés sur Insta et au départ financé par l'État de Vaud, se rend aux célébrations de la fête nationale à Lausanne dans l’espoir d’interviewer l’invité d’honneur: Alain Berset. Le rédacteur en chef, Rayan Meldan, n’est pas encore majeur. Le futur secrétaire général du conseil de l’Europe, lui, est alors Président de la Confédération et conseiller fédéral chargé de l’Intérieur.

La requête est acceptée, l’entretien a lieu. Sur les quais d’Ouchy, le socialiste fribourgeois disserte, verre de blanc à la main, sur la symbolique du 1er Août et les paysages helvétiques. Et deux semaines plus tard, la vidéo de l’événement sort sur les réseaux sociaux.

Côté coulisses, c’est moins lisse

Mais l’entretien ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. C’est ce que montre une seconde publication sortie sept mois plus tard, en mars 2024. Celle-ci promet de découvrir «le vrai Alain Berset». Elle dévoile les coulisses de la première interview.

Les journalistes en herbe commencent par demander au chef d’État de «présenter sa fonction en quelques mots». Problème? Cette requête ne passe pas et agace Alain Berset. «Attendez voir. Stoppez tout. Tu veux bien me faire une interview qui tienne debout», demande-t-il au coresponsable de la communication du DFI, Christian Favre.

Alain Berset s’en va et, sur les images, son communicant gère la situation en choisissant les questions de Caféine Média. Quelques secondes plus tard, le Président de la Confédération est de retour, prêt à continuer sous ses conditions. «On fait une interview, si vous êtes d’accord. Et pas un CV», ironise le responsable politique en direction des jeunes journalistes.

Interview avec EBS refusée

Du temps passe, Caféine Média interviewe Guy Parmelin ou le président du Conseil national Eric Nussbaumer — là aussi en leur demandant de se présenter et d’expliquer leur fonction. Les journalistes couvrent les actions des jeunes agriculteurs vaudois en colère, puis les occupations des universités par les étudiants pro-palestiniens.

Puis vient le temps des 60 ans de la Haute école de travail social et de la santé (HETSL), à Lausanne. Elisabeth Baume-Schneider, successeure d’Alain Berset au DFI, est invitée à l’événement en tant qu’ancienne directrice de l’école. Caféine Média recontacte Chistian Favre pour rencontrer la conseillère fédérale socialiste, mais voit sa demande refusée. La publication de la seconde vidéo, sur le «vrai» Berset, n’est apparemment pas au goût du DFI et de son service de presse.

«Nous sommes très fâchés par rapport à l’extrait diffusé. Avec votre attitude non-professionnelle, vous avez grillé toutes vos chances avec le DFI» Les propos de Christian Favre (DFI) tels que rapportés par Rayan Meldan, rédacteur en chef de Caféine Média

Un refus d’interview, cela arrive. Mais Rayan Meldan, 17 ans et rédacteur en chef de Caféine Média, estime que le média qu’il a fondé est «blacklisté». Contacté par Blick, il rapporte les propos que le communicant du DFI aurait tenus lors de leur échange: «Nous sommes très fâchés par rapport à l’extrait diffusé. Avec votre attitude non-professionnelle, vous avez grillé toutes vos chances avec le DFI.»

Pas de commentaire du DFI

Quelle lecture de la situation fait le Département de l’Intérieur et son porte-voix, cité et nommé par Caféine Média? Ce mardi 2 juillet, au téléphone, Christian Favre nous fait sèchement savoir qu’il ne commentera pas son interaction avec Caféine Média. Les propos échangés entre lui-même et Rayan Meldan ne sont par conséquent ni confirmés, ni infirmés.

Voici la série de questions que nous avons posé au codirecteur de la communication: Avez-vous, comme l’affirme Caféine Média, blacklisté ce jeune média à la suite de la publication des extraits vidéo du début de leur interview d’Alain Berset? Alain Berset se trouvait dans l’espace public, ne peut-on pas considérer que ce qui a été montré par Caféine Média reflète la réalité de l’interaction qu’il a eue? En quoi est-ce que diffuser les coulisses d’une telle interview ne convient pas au DFI? Est-ce le rôle du DFI de modifier les questions d’un média?

Pour Christian Favre, la vidéo coulisses de Caféine Média aussi bien que ces lignes n’ont pas d’intérêt journalistique. De quoi agacer le communicant, qui annonce qu’il appellera le rédacteur en chef de Blick pour manifester son mécontentement.