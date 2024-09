Un Suisse serait à l'origine de l'accident d'un bus de migrants en Croatie

Qendresa Llugiqi et Beat Michel

Tôt lundi matin, un bus transportant a eu un accident en Croatie. 1/4

Lundi matin, la police croate a tenté d'arrêter un bus immatriculé en Suisse, car le véhicule donnait l'impression d'être surchargé. Mais au lieu de s'arrêter et de se soumettre au contrôle, le conducteur a accéléré et a provoqué un accident, qui a fait 14 blessés, dont certains grièvement. Selon la chaîne de télévision HRT, sept enfants figurent parmi les blessés. Le conducteur a été arrêté.

Selon les premières constatations, des migrants syriens se trouvaient dans le bus. Selon les recherches de Blick, il a été loué par Jaspal F.*, un Suisse d'origine indienne âgé de 34 ans, et Isabella C.*, une Brésilienne de 26 ans domiciliée dans le canton de Berne. Tous deux auraient joué le rôle de passeurs.

Ils devaient être de retour le lundi

Avant de louer le bus, Isabella C. a confié son enfant de deux ans et demi à un collègue de son compagnon. Lundi, le collègue en question, un certain Jérôme K.*, s'est confié à Blick et a reconnu être quelque peu dépassé par les événements: «Je ne devais m'occuper du petit enfant que pendant trois jours. Ils (ndlr: Isabella C. et Jaspal F.) devaient être de retour aujourd'hui. Mais depuis ce matin, je n'ai plus aucun contact avec eux.» Inquiet, il espère que le couple reviendra bientôt: «J'ai besoin d'aide. Qu'est-ce que je vais faire de l'enfant?»

Blick a également récolté le témoignage de l'homme qui a loué le bus à Jaspal F. et Isabella C. «En fait, ils devaient le ramener aujourd'hui. Tout à coup, je reçois un message m'annonçant que mon bus a eu un accident en Croatie. C'est tout simplement incroyable!», raconte ce garagiste de 42 ans.

L'homme a loué, la femme a conduit

Face à lui, les deux locataires du bus se seraient présentés comme un couple voulant passer un week-end en famille en Suisse. «Ils ont demandé un bus pouvant accueillir huit personnes.»

Pour jouer la carte de la sécurité, il ne leur aurait même pas laissé l'original de la carte grise du véhicule. «Ils en avaient une copie dans la voiture. Je n'aime pas donner les papiers originaux, car n'importe qui peut ensuite facilement revendre la voiture.»

* Noms modifiés