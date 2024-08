Les habitants d'une maison menacés et dévalisés à Meiringen dans le canton de Bernesui

Les habitants d'une maison menacés et dévalisés à Meiringen dans le canton de Bernesui

Bijoux et argent volés

Bijoux et argent volés

Les malfaiteurs ont pénétré dans la maison par une fenêtre ouverte vers 04h55.

Deux malfrats ont cambriolé tôt samedi matin une maison individuelle à Meiringen dans le canton de Berne et menacé ses habitants. Personne n'a été blessé. Les deux auteurs étaient toujours recherchés en cours en milieu de journée.

Les malfaiteurs ont pénétré dans la maison par une fenêtre ouverte vers 04h55, a annoncé la police cantonale bernoise. Ils ont menacé les habitants présents et ont exigé de l'argent. Ils se sont ensuite enfuis avec une montre-bracelet, des bijoux et de l'argent. La police a lancé un appel à témoins. Les deux criminels parlaient en français entre eux et en mauvais anglais aux victimes.