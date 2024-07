Le roi Charles III porte des slips tessinois!

L'entreprise Zimmerli, fondée en 1871 et basée à Mendrisio (IT), propose des pyjamas et des sous-vêtements au confort princier. Le roi Charles III, mais aussi Sylvester Stallone ou Hugh Jackman, ont été conquis.

L'entreprise Zimmerli a gagné une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889. Elle a conquis les stars avec son «luxe discret».

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Les relations entre la famille royale britannique et la Suisse ne tiennent qu'à un fil. Un fil fait de fibres naturelles et tissé à la main au Tessin, plus précisément. Le roi Charle III est en effet client de l'entreprise Zimmerli, qui fabrique sous-vêtements et pyjamas luxueux à Mendrisio.

Il n'est pas le seul à se draper du «luxe silencieux» de la marque helvétique. Comme le rapporte «20 minutes», David Beckham et Nicole Kidman apprécient également le talent des 50 couturières de Zimmerli. Mais un tiers de la clientèle du «loungewear le plus fin du monde» est suisse.

Un slip royal pour 49 francs

En partant du principe que le roi Charles porte des slips plutôt que des caleçons, il doit débourser entre 49 et 89 francs pour s'en procurer un. La marquée, fondée en 1871, produit à Medrisio des centaines de milliers de vêtements par année.

Interrogé par le quotidien, le directeur marketing, Renzo Sigrist, révèle que les Suisses ont des goûts différents pour emballer leurs postérieurs, en fonction des régions. Les Alémaniques portent plutôt des boxers blancs, noirs ou bleus. Les Latins sont plutôt slips. Suivant cette logique régionaliste, le roi d'Angleterre est peut-être plutôt porté sur le boxer noir en soie, qui coûte, lui, 199 francs.