1/6 La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a visité la Piazza Grande au Festival du film de Locarno. «Cela fait partie de la magie du cinéma et de la piazza que de vivre ces émotions ensemble», dit-elle au Blick.

Katja Richard

Sa première apparition en tant que ministre de la culture au festival du film de Locarno est assombrie par la tempête médiatique autour de l'AVS: la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider nous accueille pour une interview dans une arrière-cour feutrée pour parler de retraites, de cinéma et de sa commune des Breuleux.

Madame la Conseillère fédérale, la moitié de la Suisse parle ces derniers jours des erreurs de calcul dans les prévisions de l'AVS de votre Office fédéral des assurances sociales. Vous êtes restée silencieuse jusqu'à présent. Pourquoi?

J'ai déjà fait une déclaration mardi soir à de nombreux médias. Et je le fais à nouveau aujourd'hui. Mais il était aussi important que l'Office fédéral des assurances sociales commence par expliquer lui-même quelles erreurs ont été commises chez lui. Chacun doit assumer ses responsabilités. Ma responsabilité, c'est d'avoir ordonné une enquête administrative pour faire la lumière sur cette affaire. Ensuite, des mesures appropriées doivent pouvoir être prises.

Cela signifie-t-il que vous n'excluez pas des conséquences pour le personnel?

Aujourd'hui, il est trop tôt pour en discuter. Laissons l'enquête faire son travail. Lorsque ses résultats seront connus, je prendrai toutes les mesures nécessaires.

La gauche se plaint depuis longtemps de l'alarmisme qui règne dans l'AVS. N'aurait-on pas dû examiner correctement tout le financement de l'AVS bien plus tôt?

Jusqu'à il y a trois semaines, tout le monde partait du principe que les perspectives financières étaient bonnes. Dès que j'ai été informé de l'erreur, j'ai dit que ce n'était pas possible.

Qu'attendez-vous de l'enquête annoncée?

Des faits. Je veux comprendre ce qui s'est passé et comment, notamment pour éviter que cela ne se reproduise. Les perspectives de l'AVS sont très importantes, car la population et les politiques s'appuient sur elles pour les réformes. L'AVS est notre œuvre sociale la plus solide. Il est inadmissible de ne pas pouvoir se fier aux chiffres.

Les femmes du PS et des Vert-e-s veulent déposer un recours afin de retourner voter sur l'âge de la retraite des femmes. Qu'en pensez-vous?

Je salue le fait qu'en Suisse, on ait la possibilité de déposer un recours. Mais ce n'est pas à moi de dire ce qui va se passer. Ce sera probablement le Tribunal fédéral qui devra se prononcer.

Les prochaines étapes de la réforme de l'AVS seront-elles retardées en raison des nouvelles prévisions?

Je ne le pense pas. L'AVS a besoin d'un financement durable et elle doit toujours être adaptée à l'évolution de la société. Le Parlement a commandé au Conseil fédéral une nouvelle grande réforme d'ici 2026. Cette date reste d'actualité.

Venons-en au cinéma. Que faudrait-il pour que cette affaire de l'AVS connaisse un happy end?

Cette situation ne réjouit personne. L'enquête administrative nous aidera à prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus jamais. Si nous y parvenons, ce ne sera pas vraiment un happy end, mais ce sera tout de même une bonne conclusion.

C'est la première fois que vous venez à Locarno en tant que ministre de la culture, que pensez-vous de la Piazza Grande?

En tant que conseillère d'État, j'ai déjà vu quelques films ici. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'ambiance particulière qui règne ici. Même si un orage passe parfois sur la Piazza... Cela fait partie de Locarno!

Quel genre de films aimeriez-vous voir ici?

Quelque chose comme le film qui a ouvert hier (ndlr: «Le Déluge», le film montre les derniers jours de Louis XVI et de sa femme Marie-Antoinette en 1792 avant qu'ils ne soient décapités pendant la Révolution française). Les questions que se pose le roi sur le déroulement de son dernier jour sont intéressantes. Nous sommes tous concernés par la question de la mort. Cela fait partie de la magie du cinéma et de la Piazza que de vivre ces émotions ensemble.

Quelle importance le glamour a-t-il pour Locarno?

La présence des actrices et des acteurs sur scène est une expérience particulière. Cela joue un rôle à Locarno, tout comme à Cannes. C'est l'occasion de se rapprocher des héroïnes et des héros de l'écran.

Quel serait votre rôle préféré dans un film?

Une héroïne, bien sûr! Ce ne doit pas être Superwoman. Souvent, les vrais héros sont des personnes modestes qui agissent en silence et rendent ainsi le monde un peu meilleur. C'est ce genre de personnages que j'aimerais mettre davantage en avant. Car pour un monde plus juste et plus social, il faut beaucoup d'héroïnes et de héros qui apportent leur contribution.

Dans votre lieu de résidence, Les Breuleux, il y a 1300 habitants et un cinéma.

Oui, et c'est très important. Le cinéma appartient à la commune et il est géré par des bénévoles, mais il est très professionnel. Je trouve particulièrement agréable de pouvoir assister à une première cinématographique chez moi, aux Breuleux, qui passe en même temps à Zurich.

Pourquoi le cinéma est-il important?

Il fait partie de notre culture et de la vie sociale dans le Jura. Il y a aussi un cinéma dans le village d'à côté, ainsi qu'à Tramelan. Le ciné-club Lanterne magique est très populaire et initie les enfants au cinéma dès l'âge de 5 ans. Ils peuvent découvrir un film chaque mois et ainsi apprendre et comprendre comment un film est réalisé. Le cinéma nous fait rire, pleurer et rêver. C'est une expérience différente quand on le vit ensemble.

Vous êtes jurassienne, à quand une comédie suisse avec des séparatistes jurassiens sur grand écran?

Oh, il y en a déjà quelques-unes. Sur la pierre d'Unspunnen aussi. Mais au-delà du potentiel comique, le canton du Jura est également un morceau important de l'histoire de la démocratie suisse. Le fait qu'il soit possible de créer un nouveau canton est tout sauf évident. Cela montre que notre démocratie est vivante et efficace.

Nous sommes proches de l'Italie. Quelle place l'« Italianità » doit-elle occuper dans la culture suisse? Pro Helvetia veut se retirer de Venise et vendre le Palazzo Trevisan. Qu'en pensez-vous?

Il faut être précis sur ce point: Pro Helvetia doit faire des économies et a décidé de mettre fin à ses activités au Palazzo Trevisan fin 2026. Mais le Palazzo appartient à la Confédération, pas à la Fondation pour la culture. Il n'y a pas de décision de vendre le Palazzo. Mais je peux très bien comprendre que le retrait de Pro Helvetia du Palazzo suscite de la consternation au Tessin. J'entends ces inquiétudes, surtout ici à Locarno, et je les prends au sérieux. Des discussions sont en cours et je veux aider à trouver une bonne solution avec tous les partenaires.