1/5 Les vacances en Suisse sont chères. Les prix prennent de l'altitude, comme le téléphérique du Säntis.

Martin Schmidt

Pour passer des vacances en Suisse, mieux vaut avoir le porte-monnaie bien rempli. Les nuits d'hôtel et les prix dans la restauration sont nettement plus chers chez nous que dans les pays voisins. Une analyse de l'office allemand de la statistique (Destatis) arrive à la conclusion suivante: la Suisse est la destination touristique la plus chère du monde.

Ainsi, les touristes doivent débourser environ 50% de plus en Suisse qu'en Allemagne, en France ou en Autriche. Par rapport au sud de l'Europe, la différence est encore plus marquée. Ainsi, les vacances en terre helvétique coûtent environ deux fois plus cher qu'en Grèce ou en Espagne, et même trois fois plus qu'en Albanie ou en Bulgarie!

Un niveau de salaire élevé, des prix élevés

L'écart de prix est particulièrement important à l'heure de se mettre à table. Ainsi, comme le rapporte la «NZZ am Sonntag», un repas comprenant trois plats pour deux personnes dans un restaurant suisse coûte deux fois moins cher en France, en Italie ou en Allemagne.

Sans surprise, la comparaison montre que les pays ayant un haut niveau de salaire sont nettement plus proches de la Suisse. Ainsi, l'Islande est à peine 1% moins chère. Aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni, la différence se situe entre 14,8 et 20,1%.

Si l'on ajoute à cela le coût du vol, la comparaison est encore différente, du moins pour les touristes suisses. Le coût et la durée du trajet sont des arguments qui incitent les touristes à passer leurs vacances dans leur propre pays.

Les touristes ne rechignent pas à payer

Les Suissesses et les Suisses qui décident de voyager à l'étranger profitent naturellement du franc fort. Dans de nombreux pays de l'Union européenne, l'appréciation de notre monnaie compense l'inflation élevée de ces dernières années.

Publicité

De manière générale, les prix gonflés par l'inflation ne semblent pas dissuader les touristes de Suisse. Ainsi, selon une évaluation du portail de comparaison Hellosafe, la clientèle helvétique se montre particulièrement dépensière cet été. En moyenne, «le budget des foyers suisses s'élève à 4041 CHF – le plus haut budget au niveau européen».

L'été dernier, ce chiffre était encore de 3338 francs (hausse de 21,1%). À l'étranger aussi, le budget dédié aux vacances est plus important que par le passé, malgré le renchérissement. Les gens préfèrent manifestement économiser ailleurs que sur leurs vacances.