La Confédération met en garde après un énorme incendie en Argovie

Grand incendie à Lenzbourg, dans le canton d'Argovie.

Natalie Zumkeller et Janine Enderli

Comme le montrent les photos d'un habitant, un immense incendie s'est déclaré jeudi à Lenzbourg, en Argovie. La police cantonale du canton a confirmé l'incident à la demande de Blick. Un bâtiment industriel a été touché: la société Mitsubishi Chemical Advanced Materials Composites AG. Il s'agit d'un fabricant de matières plastiques. Selon la police cantonale, le centre de recyclage voisin, dont on pensait qu'il était en partie à l'origine de l'incendie, n'est pas touché.

Aucun détail n'a été donné sur les causes de l'incendie, survenu vers 8 heures ce jeudi matin. Les pompiers sont sur place et s'activent afin d'éteindre le foyer. On ne sait pas encore s'il y a des blessés. L'application Alertswiss a émis un avertissement: comme l'incendie provoque un fort dégagement de fumée, il est conseillé à la population de garder les fenêtres et les portes fermées. Il est également conseillé de contourner largement la zone.

Développement suit