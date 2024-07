Jusqu'à 35 degrés: la chaleur de l'Espagne s'invite chez nous

1/7 Une vague de chaleur s'abat sur la Suisse en ce moment.

Janine Enderli et SDA

L'été est là. Et pour de bon: la Suisse s'apprête à vivre les journées les plus chaudes de l'année jusqu'à présent. La raison: de l'air chaud en provenance d'Espagne!

«Le record actuel de chaleur pour 2024 sera facilement battu dans les prochains jours», indique Klaus Marquardt de Meteo News à Blick. Sur l'ensemble de la Suisse, le service météorologique s'attend à des températures comprises entre 32 et 35 degrés. Le temps restera généralement sec jusqu'à mercredi.

Une crête anticyclonique au sud-ouest de l'Europe est la cause de cet air chaud: «Les courants chauds se déplacent de la péninsule ibérique vers la Suisse.» Les régions qui connaîtront les températures les plus chaudes seront le nord-ouest de la Suisse, l'arc lémanique, la vallée du Rhône et le Tessin. Le météorologue poursuit: «Dans les vallées et les villes situées à basse altitude, comme Bâle, l'air se réchauffera de quelques degrés de plus que sur le Plateau.»

Alerte canicule jusqu'à jeudi

La Confédération a donc décrété l'alerte canicule de niveau 3 pour le Tessin, le Valais et la région lémanique. Les autorités conseillent de boire régulièrement et suffisamment de liquide, si possible non sucré: au moins 1,5 litre par jour. Il faut également se protéger des rayons directs du soleil.

Les bâtiments doivent être bien aérés avant la période de chaleur, en particulier la nuit et tôt le matin, écrit encore MétéoSuisse. Les efforts physiques doivent être évités. Les personnes et les animaux ne doivent en aucun cas être laissés dans des voitures fermées au soleil.

L'alerte est valable jusqu'à jeudi, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie dans son dernier bulletin sur les dangers naturels.

La Suva sonne l'alarme

Le plus grande assurance-accidents de Suisse, la Suva, enjoint les employeurs à prendre des mesures de protection contre la vague de chaleur attendue cette semaine. Cela vaut tout particulièrement pour les travaux en plein air, précise-t-elle. L'établissement entend également contrôler le respect de ces mesures, comme il l'a annoncé lundi.

En cas de forte chaleur, le risque d'accidents du travail augmente. En comparaison avec d'autres jours d'été, les statistiques montrent qu'il y a 7% d'accidents en plus lorsque le mercure dépasse la barre des 30 degrés.

La Suva fait remarquer que les températures élevées peuvent entraîner de la fatigue et un manque de concentration. Une pelle oubliée sur le sol, par exemple, pourrait entraîner une chute.

De la pluie le 1er août?

Les jours à venir ne seront certes pas agréables, mais on ne peut pas non plus parler de records selon Klaus Marquardt. La vague de chaleur dans le sud de la Suisse n'a rien de nouveau. «Au Tessin, on a depuis longtemps des nuits tropicales.»

Le jour de la fête nationale fera peut-être exception... «L'été ne disparaîtra pas, mais le risque d'orage augmentera nettement dans le courant de la journée de mercredi», prévient le météorologue. L'air deviendra plus humide et la probabilité de précipitations augmentera.

La météo du 1er août sera donc mitigée. «Ce ne sera pas une journée d'été radieuse», déclare-t-il. Mais il se veut rassurant: «Les petites fêtes dans les jardins seront quand même agréables. Avec 27 à 30 degrés, les températures resteront élevées.» On peut s'attendre à un mélange de soleil, de nuages et d'averses, et pas vraiment de pluie persistante.

Il serait toutefois judicieux de se retrouver dans des endroits où il est possible de s'abriter. «Regarder les feux d'artifice en haut d'une montagne n'est pas une bonne idée. Le risque d'orage y est particulièrement élevé», conseille le météorologue.

Ceux qui pensent que l'été tire déjà sa révérence se trompent. «Il est là pour rester», assure Klaus Marquardt. Le soleil et les températures chaudes seront encore au rendez-vous ce week-end.