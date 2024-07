Nils Fiechter a distribué des biscuits et des flyers à la gare de Stadelhofen à Zurich. Peu après, un cycliste l'a aspergé d'un liquide froid. Le politicien des Jeunes UDC examine la possibilité d'une action en justice.

1/4 Dimanche, quelqu'un a aspergé Nils Fiechter, le président des Jeunes UDC, de liquide blanc.

Le président des Jeunes UDC, Nils Fiechter, a été aspergé dimanche d'un liquide blanc par une personne inconnue à la gare de Stadelhofen à Zurich. Il s'agissait «vraisemblablement d'un milk-shake», explique Nils Fiechter à Blick. Il envisage une action en justice.

A l'occasion du Tax Freedom Day, les Jeunes UDC ont distribué des biscuits et des flyers à la gare de Stadelhofen. Lors d'une discussion avec un journaliste de la «NZZ», une personne inconnue à vélo se serait soudainement dirigée à grande vitesse vers le président du parti et lui aurait jeté le liquide.

La personne était vêtue de noir et a visiblement causé une frayeur au jeune politicien. «Quand on entend parler des attaques contre les politiciens à l'étranger, je me demande: en sommes-nous aussi arrivés, dans notre pays, à ce que des personnes politiquement exposées doivent se faire du souci pour leur sécurité lorsqu'elles apparaissent en public?»

«Action antidémocratique»

Dans un post sur X, les Jeunes UDC qualifient l'action de «honteuse et antidémocratique». L'agresseur serait, selon le parti, «un extrémiste de gauche».

Les Jeunes UDC ont condamné l'attaque avec la plus grande fermeté. Elle s'oppose à tout débat de fond. L'utilisation de moyens antidémocratiques tels que la violence ou les tentatives d'intimidation n'est toutefois pas acceptable.