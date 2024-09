Les communes baissent les prix de l'électricité, mais pas partout

1/6 Laurianne Altwegg, vice-présidente de l'Elcom, annoncera les tarifs de l'électricité jeudi 5 septembre.

Christian Kolbe

Il y a deux ans, la commune argovienne d'Oberlunkhofen a fait les gros titres dans toute la Suisse: le prix de l'électricité y avait grimpé en flèche de 263% pour les habitants. La crise énergétique à la suite de la guerre en Ukraine avait pris les acheteurs de la commune à contre-pied. Toujours est-il que la commune a pu réduire de moitié le prix de l'électricité dès cette année et les tarifs vont encore baisser fortement l'année prochaine.

«Tous ceux qui ont dû s'approvisionner plus élevés à court terme ces dernières années peuvent désormais conclure de nouveaux contrats à des tarifs plus avantageux», explique l'experte en électricité Christina Marchand de la Haute école zurichoise d'économie appliquée. En effet, le prix du marché de l'électricité a considérablement baissé par rapport à 2022 et 2023. Par conséquent, les contrats de fourniture arrivant à terme ne représentent plus une source d'inquiétude pour l'année prochaine, mais plutôt une opportunité pour les clients de réaliser des économies.

Les coûts du réseau baissent également

C'est pourquoi le soulagement est grand, non seulement à Oberlunkhofen, mais aussi dans de nombreuses autres communes suisses. Certes, Elcom (l'autorité fédérale de régulation indépendante dans le domaine de l'électricité) ne communiquera que jeudi après-midi les tarifs d'électricité pour toute la Suisse. Mais de nombreux fournisseurs d'électricité ont déjà pris les devants et ont généralement eu de bonnes nouvelles à annoncer: les tarifs de l'électricité en Suisse baissent sur un large front. L'économie annuelle réalisée par un ménage moyen varie entre 30 francs (ville de Zurich) et 220 francs (en Argovie). L'année prochaine, personne ne devrait donc trembler à cause de sa facture d'électricité.

Cette baisse ne s'explique pas uniquement par des coûts d'approvisionnement réduits. Comme le souligne M. Marchand, «la composante systémique contribue également à la baisse des tarifs. La taxe de réseau pour le transport de l'électricité et les coûts liés à la réserve nationale d'électricité pour l'hiver sont également en diminution.»

Des majorations modérées

Grâce à un hiver particulièrement doux, les réservoirs d'énergie hydraulique ont pu être maintenus à des niveaux élevés, réduisant ainsi la nécessité de recourir massivement aux réserves de gaz. Cette situation laisse entrevoir des perspectives plus favorables pour l'hiver prochain, même en cas de conditions climatiques plus sévères.

Malgré une légère hausse des prix de l'électricité dans certaines régions, les augmentations resteront modérées. À Berne, par exemple, une famille verra sa facture augmenter de 69 francs en 2025.

Cette tendance ne se limite pas à la capitale: à l'échelle nationale, les consommateurs suisses peuvent espérer une baisse des coûts de l'électricité dans les années à venir. Comme l'a souligné l'expert Marchand, «avant la guerre en Ukraine, l'électricité était encore moins chère en Suisse, et nous n'avons pas encore retrouvé cette normalité des prix».

L'électricité pourrait être encore moins chère

Ce phénomène est également le résultat d'une situation privilégiée de la Suisse et d'une politique énergétique prévoyante: «Nous avons eu un peu de chance que nos ancêtres investissent dans l'énergie hydraulique et nucléaire. Nous devrions suivre cet exemple et accélérer rapidement le développement des énergies renouvelables», déclare Christina Marchand. «A long terme, les prix de l'électricité pourront même continuer à baisser et nous conserverons notre indépendance», conclut-elle

A condition qu'il n'y ait pas de crise géopolitique majeure dans les prochaines années, le choc des prix de l'électricité de 2022 ne devrait pas se reproduire de sitôt en Suisse.