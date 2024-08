Voici les meilleurs pays d'émigration pour les retraités suisses

1/7 L'indice mondial de la retraite couronne les pays qui se prêtent particulièrement bien à l'émigration pour les seniors.

Robin Wegmüller

Le nouveau système fiscal en Thaïlande est devenu un véritable casse-tête pour les expatriés retraités. Depuis le début de l'année, les Suisses doivent y payer des impôts sur les rentes AVS et de caisse de pension. Selon le montant du revenu, les autorités thaïlandaises prélèvent environ un quart des pensions. C'est un changement tellement radical que certains Suisses veulent partir. La Thaïlande en tant que paradis des retraités fera-t-elle donc bientôt partie de l'histoire ancienne?

Selon le Global Retirement Index 2024 (GRI), oui. Chaque année, le magazine de voyage américain «International Living» désigne les pays qui se prêtent particulièrement bien à la retraite. Des critères tels que le coût de la vie, le climat et le système de santé sont notamment évalués. La Thaïlande n'arrive qu'en 12e position du classement. Blick présente donc les meilleurs pays d'émigration pour les retraités suisses.

5 L'Espagne

Ce pays de la péninsule ibérique ne convainc pas seulement par son ciel bleu azur, mais aussi par la diversité de son climat. Pour les amateurs de sports d'hiver, vivre près de la frontière française est une situation idéale. Les stations de ski des Pyrénées se trouvent ainsi à une courte distance.

5e place: Espagne (sur la photo, la plage de Portals Nous à Majorque).

Outre un bon système de santé, l'Espagne convainc par son coût de la vie peu élevé. Avec un budget mensuel de 2500 francs, il est possible d'avoir un style de vie confortable. Un point négatif: les appartements dans les grandes villes comme Barcelone et Madrid coûtent cher.

4 Le Panama

Le Panama pourrait être encore plus attrayant pour les retraités suisses. Le pays marque des points notamment en matière de logement, qui est en principe facile à trouver. De plus, les personnes qui émigrent au Panama ne paient des impôts que sur les revenus de source panaméenne – donc pas sur l'AVS. Le pays d'Amérique centrale n'entretient pas d'accords fiscaux avec d'autres pays et il n'existe pas de lois sur le contrôle des changes.

4e place: Panama (ici, l'horizon de la ville de Panama).

Mais attention: si le coût de la vie est bas à la campagne, il est relativement élevé à Panama City.

3 Le Mexique

Le Mexique offre de nombreux avantages aux émigrants suisses: pourcentage élevé d'habitants parlant anglais, climat chaud et coût de la vie peu élevé. Le système de santé est bon et les prix de l'immobilier sont relativement bon marché. Selon «International Living», il est possible de trouver un appartement neuf en copropriété pour 175'000 francs suisses, même dans les endroits branchés comme Cancún.

3e place : Mexique (sur la photo, la pyramide de Kukulcán dans la ville en ruines de Chichén Itzá).

2 Le Portugal

Le Portugal est la nouvelle star parmi les destinations d'émigration. Les titulaires du statut spécial RNH (RNH signifie «residente não habitual») bénéficient d'un impôt forfaitaire ou d'une exonération d'impôt.

2e place: le Portugal (ici, la ville côtière de Carvoeiro).

Attention, depuis 2023, une nouvelle règle s'applique aux retraités: alors que les pensions de retraite, les retraites et les rentes étrangères étaient jusqu'à présent exonérées d'impôt, elles seront désormais imposées forfaitairement à hauteur de 10%. Mais cela reste peu par rapport à la Thaïlande. Le Portugal fait en plus partie des pays les plus sûrs du monde, avec l'un des meilleurs systèmes de santé.

1 Le Costa Rica

Malgré un coût de la vie légèrement plus élevé, le Costa Rica est le nouveau paradis des retraités. La raison: les gens apprécient la stabilité qu'offre le Costa Rica dans un monde de plus en plus divisé. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle aussi la Suisse d'Amérique centrale.

Première place: Costa Rica (sur la photo, la péninsule de Papagayo).

De plus, tout revenu généré à l'étranger n'est pas imposé, quelle que soit la nature ou la source du revenu. Des conditions optimales pour profiter pleinement de la «pura vida».